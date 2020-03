IMALA SAM NEOČEKIVANE SIMPTOME, IZGUBILA SAM SLUH, MIRIS I UKUS: Ispovest studentkinje koja je zaražena korona virusom

Ona se u januaru preselila u Firencu, a početkom marta se vratila u SAD, gde se testirala na virus korona i neprijatno se iznenadila jer se ispostavilo da je pozitivna.

Studentkinja je ispričala da se osetila loše 29. januara dok je bila u Italiji. Probudila se u agoniji, izrazito su je boleli glava i grlo, obuzimala je jeza.

Popila je lek protiv bolova i do uveče nije ustala iz kreveta. Sutradan je pozvala lekara, bez obzira na to što se osećala bolje, a on joj je rekao da je prehlađena.

Ubrzo je počela loše da čuje na levo uho. Kako je vreme odmicalo, sluh joj se pogošavao, a takoše je prestala da razlikuje ukuse i mirise. Buskalja je istakla da nije kašljala, ali da je veoma bolela glava.

Vratila se u Ameriku 5. marta i provela osam dana u samoizolaciji. Nije imala simptome koje su pominjali u vestima. Vratili su joj se čula mirisa, ukusa i sluha, međutim, nastao je novi problem - pojavio se vlažan kašalj.

Testirala se na virus korona 14. marta, i rezultat je bio pozitivan.

Pandemija virusa korona

Kineske vlasti su 31. decembra obavestile Svetsku zdravstvenu organizaciju o epidemiji nepoznate upale pluća u gradu Vuhan u centralnom delu zemlje. Kineski stručnjaci utvrdili su 7. januara uzročnika bolesti — to je virus korona 2019-nCoV (2019-nCoV), koji je kasnije dobio zvaničan naziv KOVID-19.

Svetska zdravstvena organizacija 11. marta proglasila je epidemiju novog virusa korona za pandemiju. Prvi slučajevi zaraze ovim virusom zabeleženi su krajem 2019. u Kini. Prema najnovijim podacima u sveta je zaraženo više od 396.000 ljudi, od kojih je više od 17.000 umrlo.

