EVO ŠTA JE SVE PUTIN PORUČIO NAKON ŠTO GA JE BAJDEN NAZVAO UBICOM: Prvo vam želim zdravlje, a na ovo će Amerika morati da računa!

Ovako je glasila cela poruka ruskog predsednika:

"Što se tiče izjave mog američkog kolege, mi se zaista, kako je rekao, znamo lično. Šta bih mu odgovorio? Rekao bih mu: Budite zdravi! Želim mu dobro zdravlje. Kažem to bez ironije i šale. To je prvo. Drugo, ako gledamo šire na tu temu, evo šta bih hteo da kažem - u istoriji svakog naroda, svake države ima mnogo veoma teških, dramatičnih i krvavih događaja. Ali kada ocenjujemo druge ljude, ili kada čak procenjujemo druge države, druge narode, kao da se uvek gledamo u ogledalu, uvek tamo vidimo sebe.

Jer uvek prebacujemo na drugog čoveka ono što sami osećamo, ono što smo mi u suštini.

I znate, sećam se da smo u detinjstvu, kad smo se svađali u dvorištu govorili: ‘Rugala se ruga, pa postala druga’. I to nije slučajno. To nije samo dečja izreka i šala, u njoj se krije duboki psihološki smisao. Mi uvek u drugom čoveku vidimo svoje osobine i mislimo da je on kao i mi, i na osnovu toga ocenjujemo njegove postupke i donosimo svoj sud.

Što se tiče američkog establišmenta, ne američkog naroda u celini: tamo ima mnogo časnih, poštenih, iskrenih ljudi koji žele da žive sa nama u miru i prijateljstvu. Mi to znamo i cenimo i u budućnosti ćemo se oslanjati na njih.

A što se tiče američkog establišmenta, vladajuće klase, njegova svest oblikovala se u poznatim i prilično teškim uslovima. Jer osvajanje američkog kontinenta od strane Evropljana bilo je povezano s istrebljenjem lokalnog stanovništva, s genocidom, kako se danas kaže, sa direktnim genocidom indijanskih plemena.

foto: EPA / Doug Mills / POOL

Zatim je usledio težak i vrlo surov veliki, teški period ropstva, robovlasništva, veoma surov. I sve to prati do današnjeg trenutka život Sjedinjenih država. Inače, odakle bi se stvorio Black Lives Matter, to jest ‘životi crnaca su važni’. Sve do sada Afroamerikanci se susreću s nepravdom i istrebljenjem. I rukovodeći se time, vladajuća klasa sad rešava probleme unutrašnje i spoljne politike.

SAD su jedina zemlja koja je upotrebila atomsko oružje i to protiv države koja ga nema, protiv Japana, na kraju Drugog svetskog rata, protiv Hirošime i Nagasakija. Nikakvog, apsolutno nikakvog vojnog smisla u tome nije bilo. Bilo je to direktno istrebljenje civilnog stanovništva.

Zašto ja o tome govorim? Zato što znam da su Sjedinjene Američke Države, rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država u celini, raspoložene da imaju određene odnose s nama, ali o onim pitanjima koja su od interesa za same Sjedinjene Američke Države. I pod njihovim uslovima. Mi, mada oni misle da smo isti kao oni, mi smo drugačiji ljudi.

Mi imamo drugi genetički, kulturni i moralni kod. Ali mi umemo da se borimo za svoje interese. I mi ćemo s njima raditi. Ali u onim oblastima za koje smo mi zainteresovani i pod onim uslovima koje smatramo povoljnim za nas. I oni će morati na to da računaju. Oni će morati na to da računaju bez obzira na sve pokušaje da zaustave naš razvoj. Bez obzira na sankcije, uvrede. Oni će morati na to da računaju. A mi ćemo, imajući u vidu svoje nacionalne interese, razvijati odnose sa svim zemljama sveta, uključujući Sjedinjene Američke Države“, prenosi Sputnjik.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir