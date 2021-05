BLINKEN POTVRDIO: Definitivno smo odustali od ideje da kupimo Grenland, časna reč!

Blinken je na kraju četvorodnevne turneje po Arktiku posetio dansku teritoriju i poručio da na Grenland nije došao jer SAD žele da kupe najveće ostrvo na svetu, već zato što SAD "duboko cene svoja partnerstva i žele da ih osnaže".

Na pitanje novinara da li su SAD definitivno isključili svaku mogućnost kupovine Grenlanda, Blinken je uz osmeh rekao: "Mogu da potvrdim da je to tačno".

Bivši američki predsednik Donald Tramp je u avgustu 2019. najavio da razmatra kupovinu Grenlanda.

"Oni su vlasništvo Danske. A mi smo dobri saveznici Danske, štitimo ih, kao što štitimo i druge delove sveta. Kada se pojavilo to pitanje rekao sam da sam zainteresovan. Strateški je interesantno i zainteresovani smo. No, to nam nije glavni prioritet", rekao je Tramp tada.

Kupovina bi, dodao je on, bila "najveći ugovor u svetu nekretnina ikad".

Trampov predlog je danska vlada odbacila kao "apsurdan", ali je svejedno izazvao probleme u odnosima dve zemlje. SAD su prošle godine ponovo otvorile konzulat u Nuku i obećale 12 miliona dolara pomoći za civilne projekte.

Blinken nije mnogo govorio o eventualnim novim projektima na osttvu iako je nova vlada Grenlanda ranije pominjala sporazum o slobodnoj trgovini. "Voleli bismo da nađemo način da dodatno ojačamo trgovinsko partnerstvo", rekao je kratko Blinken.

Novi premijer Grenlanda, Mute Egede koji je na vlast stigao u aprilu, rekao je da je uveren da sledi nova era u odnosima dve zemlje. Levičarska vlada koja je pobedila na parlamentarnim izborima udružila se sa malom partijom Nalerak, koja se zalaže za nezavisnost i koja je za poboljšanje odnosa sa Amerikom.

Kurir.rs