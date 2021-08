KIM DŽONG-UN IMA 200.000 SPECIJALACA: Evo kakve su šanse Amerikanaca da poraze takvu severnokorejsku silu? VIDEO

Jedan od najvažnijih delova ratne mašine Severne Koreje je onaj koji se najviše oslanja na takozvane veštine "moći vojnika". Severna Koreja ima verovatno najveću organizaciju specijalnih snaga na svetu, koja broji dvesta hiljada muškaraca - i žena - obučenih u nekonvencionalnom ratu. Komandosi Pjongjanga obučeni su da deluju širom Korejskog poluostrva, a verovatno i šire, kako bi predstavljali asimetričnu pretnju svojim neprijateljima.

Decenijama je Severna Koreja održavala impresivne sveobuhvatne snage svega, od tenkova do mehanizovane pešadije, artiljerije, vazdušno-desantnih snaga i specijalnih snaga, prenosi National Interest.

Konvencionalne snage zemlje, suočene sa dugim padom nakon završetka Hladnog rata, suočile su se sa zastarevanjem opreme i nedostatkom snabdevanja-na primer, Severna Koreja ima vrlo malo tenkova zasnovanih na sovjetskom T-72 iz 1970-ih, a većina je i dalje derivati T-62 iz doba 1960-ih. Ostatak oklopnih trupa Pjongjanga nalazi se u sličnoj situaciji, što ih čini izrazito inferiornim u odnosu na američke i južnokorejske snage.

Kao odgovor, Severna Koreja je povećala značaj svojih specijalnih snaga. Zemlja ima dvadeset i pet brigada specijalnih snaga i brigada za posebne namene, i pet bataljona specijalnih snaga, dizajniranih za izvođenje misija od napada DMZ na liniji fronta do padobranskih misija i atentata. Biro za obuku lake pešadije, deo Korejske narodne armije, funkcioniše kao svojevrsni analog američkoj komandi za specijalne operacije, koordinirajući specijalne snage vojske, vazduhoplovstva i Narodne mornarice Koreje.

Od dvesta hiljada „komandosa“ Severne Koreje, otprilike 150.000 pripada lakim pešadijskim jedinicama. Fut mobile, njihova frontalna misija je da se infiltriraju ili zaobiđu neprijateljske linije kako bi obuhvatili ili pojačali pozadinske napade na neprijateljske snage. Brdoviti teren Severne Koreje pogodan je za takvu taktiku, kao i mreža tunela koje je zemlja prokopala i prelaze DMZ na brojnim mestima. Jedanaest brigada specijalnih snaga Sjeverne Koreje su lake pešadijske brigade, a manje su lake pješadijske jedinice ugrađene u pojedine borbene divizije NK.

Još tri brigade su vazdušno -desantna pešadija posebne namene. Trideset osma, četrdeset osma i pedeset osma vazdušno-desantna brigada deluju slično kao i Osamdeset druga vazdušno-desantna divizija, sprovodeći strateške operacije, uključujući padove u vazduhu kako bi zauzeli kritični teren i infrastrukturu. Vazdušno -desantne snage NKPA verovatno bi gađale neprijateljske aerodrome, zgrade južnokorejske vlade i ključne puteve i autoputeve kako bi sprečile njihovu sabotažu. Svaka brigada je organizovana u šest vazdušno -desantnih pešadijskih bataljona ukupne snage 3.500. Za razliku od Osamdeset druge, međutim, malo je verovatno da će vazdušno-desantne brigade NKPA delovati na nivou bataljona ili više, a zbog nedostatka transporta na daljinu ne mogu delovati izvan Korejskog poluostrva.

Osim toga, procenjuje se da Severna Koreja ima osam „snajperskih brigada“, tri za Narodnu armiju (sedamnaesta, šezdeseta i šezdeset prva brigada), tri za vazduhoplovstvo vojske (jedanaesta, šesnaesta i dvadeset prva brigada) i dve za Narodna mornarica (Dvadesetdeveta, 291.). Svaki se sastoji od približno 3.500 ljudi, organizovanih u sedam do deset snajperskih „bataljona“. Ove jedinice ispunjavaju širok spektar uloga i približno su analogne rendžerima američke vojske, specijalnim snagama SAD -a i mornaričkim fokama. Za razliku od njihovih američkih kolega, čini se da su neke od ovih jedinica sposobne da se bore kao konvencionalna vazdušna desant, vazdušni napadi ili mornarička pešadija.

Snajperske brigade obučene su za strateško izviđanje i takozvane misije „direktne akcije“, uključujući misije atentata, racije na vojne ciljeve visokog ranga, vojne i ekonomske ciljeve, sabotaže, narušavanje rezervnog sistema Južne Koreje, tajnu isporuku oružja za masovno ometanje (uključujući moguće radiološko oružje) i organizovanje gerilskih gerilskih kampanja protiv vlade u Južnoj Koreji. Često će biti obučeni u civilne, južnokorejske vojne ili američke vojne uniforme. Jedan vod od trideset do četrdeset vojnika po snajperskoj brigadi vojske sastoji se isključivo od žena, obučenih za vođenje borbenih operacija obučenih kao civili.

Konačno, Biro za izviđanje održava četiri odvojena izviđačka bataljona. Visoko obučeni i organizovani, ovi bataljoni od pet stotina ljudi obučeni su da vode armijski korpus kroz opasni DMZ. Verovatno imaju intimno - i visoko poverljivo - znanje o prijateljskoj i neprijateljskoj odbrani u demilitarizovanoj zoni. Navodno je peti bataljon organizovan za operacije van zemlje.

Specijalne snage generalno su namenjene za delovanje iza neprijateljskih linija, a Severna Koreja koristi znatna, iako često zastarela, sredstva da ih tamo dovede. Za kopnene snage, očigledni put ka Južnoj Koreji kroz DMZ dug 250 mk i 3,5 km širok. Neotkriveni prekogranični tuneli su drugo sredstvo. Morem, Pjongjang ima sposobnost da isporuči oko pet hiljada vojnika u jednom liftu, koristeći sve, od komercijalnih plovila do desantnih letelica klase Nampo, svoju flotu od 130 letilica na hover klase Kongbang i obalnih podmornica Sang-O i podmornica Jeono.

Avionom, Severna Koreja ima flotu od dve stotine starijih An-2 Colt-ovih prevoznika za kratko poletanje i sletanje. Sposoban da leti nisko i sporo kako bi izbegao radar, svaki An-2 može da nosi do dvanaest komandosa, slećući na neočišćene površine ili ih spuštajući padobranima na mete. Režim takođe ima flotu od oko 250 transportnih helikoptera, većinom poreklom (i starosti) sovjetskog bloka, ali uključujući i nezakonito nabavljene helikoptere Hju serije 500MD, slične onima kojima upravlja Republika Koreja. Čini se da je Pjongjang takođe spreman da nabavi savremena prevozna sredstva za velike udaljenosti, poput ovog aviona, proizvedenog na Novom Zelandu. Avioni poput P-750 KSSTOL omogućili bi severnokorejskim specijalnim snagama da dođu do Japana i Okinave, a obe bi služile kao isturene baze američkim snagama u ratu.

U slučaju rata, Severna Koreja bi verovatno izvela na desetine zasebnih napada širom Južne Koreje, od DMZ do južne luke Busan. Drugo pitanje je da li ove snage mogu probiti put kroz značajnu vazdušnu i pomorsku odbranu Seula. Doline, prevoji i vodeni putevi koje bi mogli koristiti niskoleteći avioni i plovni objekti već su prekriveni svime, od topova PVO do antitenkovskih vođenih projektila. Uz odgovarajuće upozorenje, južnokorejski branioci naneli bi velike gubitke severnokorejskim komandosima na putu do njihovih ciljeva.

Severnokorejske specijalne snage evoluirale su od smetnji dizajniranih za izvođenje napada u neprijateljskoj pozadini u nešto daleko opasnije. Njihova sposobnost distribucije nuklearnog, hemijskog, biološkog ili radiološkog oružja mogla bi, ako uspije, ubiti hiljade civila. Oni su čak obučeni da napadnu i unište repliku Plave kuće, zvaničnog rezidenta južnokorejskog predsednika. Iako bi mnogi nesumnjivo umrli na putu do odredišta, jednom na terenu njihova obučenost, čvrstina i politička indoktrinacija čine ih jakim protivnicima.

