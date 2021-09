LITVANIJA POSLALA PANIČNO UPOZORENJE GRAĐANIMA: Pažnja, NEPRIJATELJ PRISLUŠKUJE! Pobacajte kineske mobilne telefone

Građani bi trebalo da se otarase svojih kineskih mobilnih telefona i da izbegavaju kupovinu novih, upozorilo je litvansko ministarstvo odbrane!

Neobična preporuka usledila je nakon izveštaja Nacionalnog centra za sajber-bezbednost, koji je testirao mobilne telefone kineskih proizvođača koji imaju 5G mrežu.

Testiranja su pokazala da jedan od modela proizvođača „Šaomi“ ima softverski podešenu cenzuru, dok drugi model proizvođača „Huavej“ ima sigurnosne propuste i može se koristiti kao prislušni uređaj.

Daljinska aktivacija

Obe kompanije su demantovale optužbe. „Huavej“ tvrdi da ne zloupotrebljava podatke korisnika, dok „Šaomi“ navodi da ne primenjuje cenzuru u svojim proizvodima.

- Naša preporuka svim građanima je da ne kupuju nove kineske mobilne telefone, a oni koji ih već imaju da ih se otarase što je pre moguće - rekao je Margiris Abukevičijus, zamenik ministra odbrane Litvanije.

Kako prenosi BBC, u jednom od novijih modela proizvođača „Šaomi“ pod oznakom „Mi 10T 5G“ otkriven je softver koji cenzuriše termine kao što su „slobodni Tibet“ „živela nezavisnost Tajvana“ „ili demokratski pokreti“. Pod cenzurom se nalazi ukupno 449 termina u sistemu za aplikacije kod ovog proizvođača, kao i internet pretraživač koji je po difoltu instaliran na telefonu. U modelima ovog telefona koji se prodaju u Evropi ta mogućnost cenzure je isključena, ali se može daljinskim putem aktivirati u svakom trenutku.

Predlog Evropske komisije

Univerzalni punjač za mobilne i tablete

Evropska komisija predložila je rešenje za punjenje elektronskih uređaja poput mobilnih i tableta koji bi svi trebalo da imaju USB ulaz tipa C, što je ključni korak za konačno uvođenje univerzalnog punjača.

Komisija je predstavila predlog izmene direktive prema kojem bi USB ulaz tipa C trebalo da postane standardan za punjenje pametnih telefona, tableta, kamera, slušalica, prenosnih zvučnika i konzola za video-igre. Predloženo je i razdvajanje prodaje punjača od uređaja. Predlog komisije je poslat Savetu Evrope i Evropskom parlamentu na usvajanje. Ako se usvoji, očekuje se ušteda od 250 miliona evra godišnje, kao i smanjenje elektronskog otpada. Najveći protivnik ovog predloga je američki „Epl“, koji tvrdi da će to uticati na inovativnost, što šteti potrošačima. „Epl“ već koristi USB punjač tipa C na nekim svojim ajpedima i laptopovima, ali ne i na telefonima. Predlog Evropske komisije podrazumeva da proizvođači dobiju rok od 24 meseca da se prilagode ovoj odredbi.