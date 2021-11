TAJNA MISIJA Šta radi direktor CIA Vilijam Berns u dvodnevnoj poseti Moskvi?

Neočekivano i bez najave Vilijam Berns, direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA), pojavio se u Moskvi u utorak uveče, gde se sastao s Nikolajem Petruševom, sekretarom Saveta za bezbednost Ruske Federacije! Agencija Rojters prenosi da je Berns u dvodnevnu posetu Moskvi doputovao po nalogu predsednika SAD Džozefa Bajdena.

Spremni na razgovor

U pitanju je poslednji u nizu susreta na visokom nivou, koji pokazuje da obe strane žele i spremne su da razgovaraju uprkos obostranom nepoverenju i dugoj listi neslaganja. Portparol američke ambasade rekao je da Berns predvodi delegaciju američkih zvaničnika u poseti Moskvi: - Oni se sastaju s članovima ruske vlade kako bi raspravljali o nizu pitanja i bilateralnim odnosima - naveo je portparol ambasade.

Na drugoj strani, Savet bezbednosti Ruske Federacije je naveo da su Berns, predsednik ruskog parlamenta i bivši ambasador u Moskvi imali sastanak s Nikolajem Petruševom, sekretarom Saveta i bivšim šefom ruske obaveštajne službe. Zanimljivo je da je Berns vrlo iskusan kada se radi o pitanjima vezanim za Rusiju. On je od 2005. do 2008. bio ambasador SAD u Moskvi. Nijedna strana nije otkrila detalje razgovora, ali pitanja obaveštajnih podataka zauzimaju dosta mesta na spisku nerešenih pitanja.

Strateški dijalog

Predsednici Amerike i Rusije Bajden i Putin sastali su se u junu na samitu u Ženevi. Bio je to njihov prvi susret otkad je Bajden došao na mesto šefa Bele kuće. Tada je predsednik SAD rekao da će biti potrebno oko šest meseci ili godinu dana da se otkrije da li dve zemlje mogu da uspostave strateški dijalog.

Bivši direktor CIA... Majk Pompeo foto: EPA /Justin Lane

Periodični sastanci - Nije prvi put

Nenajavljeni i neočekivani odlazak direktora CIA u Moskvu ipak nije toliko neuobičajen. To tvrdi Majk Pompeo, Trampov direktor CIA, koji je i sam 2018. godine bio na sastanku s ruskim obaveštajnim zvaničnicima, održanim u Vašingtonu. - Periodični susreti s ruskim obaveštajcima imaju isti cilj kao i ranije, a to je da američki građani budu sigurni - rekao je Pompeo. Ovaj susret je privukao veliku pažnju javnosti jer je održan na američkom tlu i to sa zvaničnicima zemlje koja je pod sankcijama.