ORBANOV ŠEF DIPLOMATIJE: Ruska vakcina je najbolja, privatno to znaju i EU zvaničnici ali zbog politike neće da priznaju

Evropska agencija za lekove (EMA) odobrila je Fajzerovu, Moderninu, AstraZenekinu i vakcinu kompanije Džonson i Džonson, ali ruska vakcina - prva registrovana vakcina protiv korone na svetu i dalje čeka na odobrenje, uprkos tome što se primenjuje u 70 zemalja širom sveta.

Za Mađare koji su primili ovu vakcinu to znači da ne mogu da dobiju EU digitalnu kovid potvrdu, uprkos tome što će Mađarska početi lokalno da proizvodi to cepivo iduće godine.

"Ovo je politiko i ideološko pitanje i to me jako frustrira", rekao je u intervjuu za Raša tudej Sijarto, naglasivši da prema EU regulativama EMA ili vlade država članica mogu da odobre vakcine, kao što je mađarska vlada učinila sa ruskom i kineskom vakcinom. "Ne razumemo zašto to ne rade i ostale države članice", dodao je on.

Odluka EU da Sputnjik V "drži na ledu" je više pitanje pitanje politike nego efikasnosti, rekao je on.

"Kada god pričam sa zapadnoevropskim kolegama, uvek mi kažu da su svesni toga da su ruska naučna dostignuća na dobrom glasu. Privatno svi to govore, ali kada izađu u javnost, svi govore drugačije", rekao je Sijarto koji je dodao da svojim kolegama iz EU uvek govori da je ruska vakcina "najbolja".

"Nadao sam se da će sukobi biti ostavljeni po strani. Nadam se da će zemlje razumeti da moramo da svi zajedno radimo na očuvanju života ljudi. Nažalost, u ovom slučaju toga nema", rekao je on i dodao da je Mađarska, zahvaljujući Sinofarmu i Sputnjiku V uspela da se otvori i oporavi ekonomiju dva meseca pre evropskog proseka.

Istraživanja objavljena u uglednom medicinskom časopisu Lancet i komparativne studije iz Mađarske objavljene ove sedmice pokazuju da je ruska vakcina najevikasnija od svih pet cepiva u sprečavanju smrtnih ishoda od kovida. Istraživanje na 3,7 miliona ljudi pokazalo je i da je ruska vakcina druga po efikasnosti u prevenciji same infekcije, nakon američke Moderne, navodi RT.

I sam Sijarto odabrao je rusko cepivo. "Razlog zašto sam se vakcinisao Sputnjikom je vrlo jednostavan. Kada sam bio dete bio sam vakcinisan sovjetskim vakcinama. Budući da sam još uvek živ i zdrav, odlučio sam da nema potrebe za promenom", rekao je on.

