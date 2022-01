BRITANCI OTKRILI NOVI VELIKI STRAH OD RUSA: Šef oružanih snaga posebno upozorio na opasnost od podmornica! U opasnosti ceo svet!

Adm Toni Radakin rekao je da su podmorski kablovi koji prenose internet podatke "pravi svetski informacioni sistem" i dodao da se svaki pokušaj njihovog oštećenja može smatrati "činom rata".

Govoreći za Tajms u svom prvom intervjuu otkako je preuzeo tu ulogu, ser Toni – bivši šef Kraljevske mornarice – rekao je da je došlo do „fenomenalnog povećanja ruskih podmorničkih i podvodnih aktivnosti“ u poslednjih 20 godina.

On je rekao da to znači da bi Moskva mogla da „izloži riziku i potencijalno iskoristi pravi svetski informacioni sistem, a to su podmorski kablovi koji idu širom sveta“.

„Tamo uglavnom putuju sve svetske informacije i saobraćaj. Rusija je povećala sposobnost da ugrozi te podmorske kablove i potencijalno iskoristi te podmorske kablove.

Mornarica prati aktivnosti ruskih podmornica, a sudar između HMS Northumberlanda i ruske podmornice podstakao je spekulacije o aktivnostima mapiranja kablova.

Sudar u decembru 2020. snimila je ekipa dokumentarca sa Kanala 5 koja je radila na televizijskoj seriji pod nazivom Ratni brod: Život na moru.

U svom intervjuu, Radakin je takođe rekao da Velika Britanija treba da razvije hipersonične rakete kako bi održala korak sa vojnom konkurencijom.

On je istakao ruske hipersonične i raketne sposobnosti dugog dometa kao pretnju, a uporedne sposobnosti Britanije kao slabost. „Nemamo ih [imamo] i moramo ih imati“, rekao je.

Radakin je rekao da je obavestio ministre o britanskim „vojnim izborima“ ako Rusija pokrene invaziju na Ukrajinu, ali nije otkrio nikakve dodatne informacije.

Sekretar odbrane, Ben Volas, ranije je rekao da je "malo verovatno" da će Ujedinjeno Kraljevstvo poslati trupe ako dođe do invazije, dok Tajms izveštava da bi sajber napadi "mogli biti opcija".

Razgovori između Moskve, SAD i NATO-a zakazani su za sledeću nedelju usred tenzija izazvanih jačanjem ruske vojske na granici sa Ukrajinom, ali je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da se alijansa treba pripremiti „za mogućnost da diplomatija ne uspe ”.

Ministarka spoljnih poslova Liz Trus pozvala je u petak Rusiju da prekine svoje „zlonamerne aktivnosti“ prema Ukrajini.

