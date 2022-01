AMERIKANCIMA SE PRIVIĐAJU RUSKI SPECIJALCI: Oficir SAD tvrdi da je Putin poslao Specnac komandose u Ukrajinu VIDEO

Zabrinutost Kirka Lipolda dolazi zbog rastućih tenzija između Vladimira Putina i NATO-a usred ogromnog gomilanja trupa Kremlja na granicama Ukrajine. Gospodin Lippold je tvrdio da je vojna akcija Rusije sve verovatnija.

„Mislim da je [invazija] sve veća", rekao je on za Foks Njuz.

„Mislim, upravo sam danas saznao iz jednog od svojih izvora da Rusi zapravo imaju Specnac, a to su vojne obaveštajne jedinice koje su ubačene i deluju iz sigurnih kuća u prestonici Kijevu.

„Oni daju podatke o ciljanju, daju kretanje o tome šta se dešava sa vladom, već su u zemlji upravo sada.

„Dakle, reći da čekaju invaziju se neće desiti, ali Putin je takođe pametan.

„On igra partiju šaha i nadamo se da mi nećemo igrati dame“, dodao je on.

„Kada to stvarno pogledate, on sedi tamo i govori, neću ništa da radim do proleća.

„Rusi su naučili tešku lekciju u Drugom svetskom ratu, kao i Nemci da borba zimi nije najpametnija stvar.

„Najgora stvar koju možemo da imamo je taj dosluh između Rusije i Kine gde se oni kreću u isto vreme, Rusije u Ukrajini i Kine prema Tajvanu.

„Da, to je scenario iz noćne more“, dodao je voditelj Foks njuza Čarls Pejn.

To dolazi nakon što je rusko Ministarstvo odbrane objavilo snimak koji pokazuje uspešno probno ispaljivanje nove protivvazdušne rakete tokom mornaričkih vežbi na Baltiku.

Može se videti kako ruski ratni brod klase korvete prati, a zatim uništava metu u vazduhu.

Snimak Ministarstva odbrane Rusije pokazuje kako korveta manevrira u Baltičkom moru pre lansiranja.

Kurir.rs/Express.co.uk