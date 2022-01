BOŽE POMOZI MI, UBIO SAM ŽENU! Horor snimak iz policije, muškarac u SUZAMA priznao šta je uradio: Nisam mogao više da podesem

Dejvid Mags je nazvao policiju nazvao nakon što je nožem izbo Lindu (74), majku svoje dvoje dece sa kojom se nekoliko nedelja ranije razveo. On je kasnije policijskim službenicima rekao da je partnerka pokušala da mu nakon razvoda uzme obe kuće. Priznao je ubistvo iz nehata i da je tom prilikom imao suženje svesti.

Na audio snimku koji je objavljen kada je Dejvid zvao policiju, čuje se kako operaterki uznemireno govori "upravo sam ubio svoju ženu". Operaterka ga je zamolila da ponovi zbog čega zove, a onda joj je priznao da ju je izbo nožem. Kroz dalje ispitivanje, rekao je kroz suze i drhtavim glasom da je supruga na krevetu i da ima mnogo krvi.

Kada su ga upitali da li ona još uvek diše, optuženi Dejvid je rekao da misli da je preminula. On je zatim počeo da rida i molio je službenike da što pre dođu i pomognu mu, kao i da pošalju i vozilo Hitne pomoći za svaki slučaj. Na kraju je vikao: "Bože, pomozi mi".

Snimci sa kamere jednog od policajaca koji je došao na lice mesta pokazali su da je Dejvid kasnije sedeo skrušeno na fotelji i govorio policajcima da mu je dosta svega.

"Pokušala je da mi ukrade obe kuće, obe zaboga. Prošle godine sam proveo pet meseci u bolnici, posetila me je samo tri puta. Za to vreme je sređivala papirologiju i pokušala je da prikaže kako kuća pripada njoj", rekao je on.

Par je nakon razvoda ostao da živi u ovoj kući vrednoj 200.000 funti. Suđenje za ubistvo će se nastaviti narednih dana.

