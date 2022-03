TOR M-2 ČUVAR RUSKIH JEDINICA U UKRAJINI Ruska vojska promenila taktiku, uvela i samohodnu PVO kao zaštitu od Bajraktara! VIDEO

Od početka invazije na Ukrajinu jedna od velikih grešaka ruske vojske bila je nedostatak PVO zaštite ojačanih mehanizovanih i oklopnih četa, ali i logističkih konovoja.

Zbog toga neke jedinice su došle pod udar ukrajinskih borbenih dronova Bajraktar TB-2 koji su naparavili zančajan haos u ruskim redovima, kao i uništenje tehnike, pa čak i one PVO u dva navrata.

Pre svega tu se misli na samohoddni raketni sistem Kub.

Active Tor-M2 as a convoy escort of Russian Forces. pic.twitter.com/zxrSYng3eo — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 4, 2022

S druge strane očito je da je ruski generalštab shvatio i izvukao neke pouke iz dosadašnje kampanje i odlučio da pre svega logistički konvoji dobiju PVO zaštitu od dronova kako bi se sprečili nemile scene i snimci uništenih kamiona, pokretnih radionica, vučnih vozova, koji su delovali demorališuće na rusku javnost.

Tako je na društvenoj mreži Tviter osvanuo snimak na kome se vidi jedan ruski logistički konvoj koji u borbenom režimu rada prati PVO sistem TOR-M2 kako bi preudpredio napad ukrajinskih dronova ili jurišnika Su-24.

foto: screenshot Twitter/Aldin

Tor M-2

Tor M-1/2 je samohodni raketni sistem PVO, koji spada u kategoriju najasavremenijih PVO sistema u svetu. Namenjen je za delovanje protiv aviona, helikoptera, dronova, krstarećih raketa, precizne municije i balističkih raketa. Razvijen je bio u Sovjetskom Savezu pod oznakom 9K330. Sistem je od ranih serija posle raspada SSSR-a usavršila ruska vojska i napravila veerziju TOR -M2.

Modernizovana verzija TOR -M2 nosi oznaku 9k332 koja nosi raketu 9M331 i ima novi radar, minimalnog dometa do 1 km. Raketa prilikom lansiranja ima masu od 167 kg, dužine je 3,5 m i maksimalne brzine vođenja od 2,8 maha. Raketa koristeći komandno navođenje i radarski kontrolisani blizinski upaljač, može da izvodi manevre opterećenja do 30 G i da se koristi protiv ciljeva koji lete brzinom do 2 maha. Maksimalni domet rakete je 12 km po daljini a po visini minimalni je 100 ,m. Po vidini minimalni domet je 10 m, a maksimalni 6.000 m. Verovatnoća pogotka je 95 odsto.

