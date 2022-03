RAT U UKRAJINI SE ODLUČUJE U NAREDNIH 15 DANA: Borelj smatra da je cilj ruske invazije propao!

„Ukrajinski otpor je izuzetan. Ruska vojska ne uspeva da se probije više od 200 kilometara od svojih logističkih baza i izgubila je mnogo vojnika i tenkova, što možemo da vidimo preko satelita. i aviona“, 74-godišnji Borelj rekao je u intervjuu španskoj javnoj televiziji TVE.

Upitan da li treće zemlje treba da nastave da šalju oružje ukrajinskoj vojsci kako bi nastavile njen navodni uspeh, Borel je odgovorio: „Ovo je najvažnije. Jer će sve biti odlučeno u narednih 15 dana“.

Upitan da objasni konkretan rok, on je dodao da "želi da kaže da to neće biti u roku od 24 sata".

„Otpor će se nastaviti koliko god je potrebno, ali cilj ruske invazije je propao“, rekao je bivši španski ministar spoljnih poslova. Borelj je rekao da su Rusi izgubili trećinu svojih trupa u poslednjih mesec dana, koliko je trajala njihova invazija na Ukrajinu.

"Kada se sabere broj poginulih, ranjenih i zarobljenih, ostalo je 40.000 vojnika. To je procena", rekao je on. Borel tvrdi da je ukrajinski otpor razbio obruč oko Kijeva.

„Neki gradovi su u očajnoj situaciji, poput Marijupolja, ali izgleda da Rusi uopšte nisu sposobni da zauzmu Kijev. Zato je neophodno da se hitno nastavi pomagati (Ukrajincima) da nastave da pružaju otpor u narednim danima. Tako da im je potrebno Stingers i protivtenkovsko oružje je da pomognemo kao što smo to činili do sada“, rekao je šef evropske diplomatije.

On je napomenuo da Rusija trenutno ne želi ni o čemu da pregovara jer želi da okupira teritoriju.

"On želi da pregovara u boljoj situaciji. Želi da završi okupaciju obale Crnog mora. Želi da dođe do istočne granice sa Moldavijom i tako odvoji Ukrajinu od mora. Ukrajina je spremna da pregovara u svakom trenutku, ali na druga strana nema sagovornika“, rekao je on i dodao da će se pregovarati o prekidu vatre.

„To je prva stvar koja se radi u ovakvim situacijama“, istakao je Borelj. On je odbio da govori o planovima NATO-a, rekavši da nije nadležan za vojnu alijansu, ali je rekao da NATO namerava da pošalje više trupa u svoje zemlje članice na istočnoj granici.

Ali na dnevnom redu nema intervencije u Ukrajini“, zaključio je on.

