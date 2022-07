ONA JE PREŽIVELA NAPAD ZVERI: Mladu Amerikanku (17) spasio potez koja je videla u emisiji o životinjama VIDEO

Napad se dogodio u četvrtak na plaži Kiton u okrugu Tejlor na severozapadu Floride. Tinejdžerka je plivala u vodi dubokoj oko 2 metra u blizini ostrva Grasi, nedaleko od plaže Kiton, kada ju je ugrizla ajkula.

„I sledeće što znam da mi se nešto zakačilo za nogu i bilo mi je kao da to nije u redu. A onda pogledam i to je velika stara ajkula“, rekla je žrtva, 17-godišnja Edison Betia, za „Dobro jutro Ameriko“ ​iz njenog bolničkog kreveta u ekskluzivnom intervjuu koji se emituje u subotu ujutro. „Onda se sećam da sam gledala Animal Planet... udarila sam [ga] u nos ili nešto slično. I nisam mogala da mu priđem do nosa jer me ugrizao.“

Njen brat, Ret Vilingem, vatrogasac i tehničar hitne medicinske pomoći, potrčao je da joj pomogne, prenosi GMA.

„Vratila se i video sam krv i sve, i video sam ajkulu“, rekao je Vilingem za „Dobro jutro Ameriko“. „Tada sam onda doplivala tamo, zgrabio je, a onda ih sve gurnuo, na neki način pokušavajući da ih razdvojim. A on je samo nastavio da dolazi. Pa sam je zgrabio, zaplivao unazad i šutnuo ga, a zatim viknuo u pomoć.“

Vilingemova je stavila podvez na nogu da bi kontrolisala krvarenje dok ih je dobri Samarićanin čamcem vraćao na plažu, navodi njena porodica u saopštenju.

Tinejdžerka je zadobila "ozbiljne povrede" i morao je da bude prebačen u bolnicu u Talahasiju, oko 50 km severozapadno od Kiton Biča, saopštila je šerifova kancelarija.

Memorijalna bolnica Talahasi je prvobitno navela da je u kritičnom stanju. Lekari su izvršili hitnu operaciju i uspeli su da stabilizuju tinejdžerku, koja je pretrpela veliko oštećenje desne noge, saopštila je bolnica.

Edison, iz Perija, na Floridi, treba da ima drugu operaciju u subotu "kako bi dalje istražila stepen oštećenja njene noge i utvrdila koje su opcije lečenja dostupne u cilju spasavanja njene noge", navodi se u saopštenju bolnice.

„Edisonova ima dug put do oporavka, ali danas je bila dobro raspoložena, okružena porodicom u Pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici Memorijala Talahasi“, saopštila je bolnica.

Šerifova kancelarija je saopštila da je vrsta ajkule koja je napala nije jasna, ali je opisano da je dugačka oko 9 stopa.

„Plivači i skaloperi se upozoravaju da budu budni, budni i da se pridržavaju bezbednosti ajkula“, dodala je šerifova kancelarija. „Neka pravila koja treba poštovati su: nikada ne plivajte sami, ne ulazite u vodu u blizini ribara, izbegavajte područja poput peščanih sprudova (gde se ajkule vole da se okupljaju), ne plivajte u blizini velikih jata ribe i izbegavajte nestalne pokrete dok ste u vodi. "

Napadi ajkula su se povećali širom sveta 2021. nakon tri uzastopne godine opadanja, iako se značajno nizak broj iz prethodne godine pripisuje zatvaranjima i ograničenjima povezanim sa pandemijom COVID-19, prema godišnjem istraživanju koje je sproveo Međunarodni dosije o napadima ajkula Muzeja prirodne istorije Floride.

Florida je decenijama bila na vrhu globalne liste po broju ujeda ajkula, a trend se nastavio i 2021. godine, rekli su istraživači. Od 73 ničim izazvana incidenta zabeležena širom sveta prošle godine, 28 je bilo na Floridi, što predstavlja 60% ukupnih slučajeva u Sjedinjenim Državama i 38% slučajeva širom sveta. Taj broj je bio u skladu sa najnovijim petogodišnjim godišnjim prosekom na Floridi od 25 napada ajkula.

