Kineski naučnici razvili masku koja detektuje Kovid 19 za 10 minuta

Kineski naučnici su razvili masku koja može da otkrije Kovid 19 ili virus gripa u vazduhu i upozori one koji je nose ako su bili izloženi virusima nakon desetominutnog razgovora sa zaraženom osobom.

Senzori pričvršeni za masku mogu da reaguju na samo 0,3 mikrolitra virusa u vazduhu, otkrivajući virus Kovid 19 i viruse gripa H5H1 i H1N1 u vazduhu u roku od 10 minuta i pošalju obaveštenja na uređaj.

Studija, koju predvodi šest naučnika saradnika Univerziteta Tongđi u Šangaju, je objavljena u naučnom časopisu Matter u ponedeljak.

Novi uređaj, koji je montiran izvan maske sa punjivom litijumskom baterijom, je testiran prskanjem patogena na njega u zatvorenom prostoru, čime je simuliran realan scenario u kojem neko priča ili kašlje.

Senzori su reagovali na tečnost oko 70 do 560 puta manje količine od one koja nastaje kijanjem, šaljući upozorenja bežičnim uređajima poput telefona. Dugogodišnja pandemija je podstakla masovno nošenje maski. Međutim, ublažavanje mera vezanih za Kovid 19 u mnogim zemljama je dovelo do pada upotrebe maski.

Istraživanje kompanije Axios-Ipsos početkom septembra je pokazalo da 37 odsto Amerikanaca nosi masku izvan kuće, što je znatno manje u odnosu na 89 odsto pre dve godine.

Međutim, upotreba maski je i dalje široko rasprostranjena u nekim zemljama uključujući Kinu, koja se drži striktne nulte-kovid politike. Takođe, mnogi ljudi su nastavili da nose maske da bi se zaštitili od virusa bez obzira na zvanične preporuke.

