Broj kinesko-evropskih teretnih vozova stalno se povećava

Broj kinesko-evropskih teretnih vozova se neprestano povećava poslednjih godina, što pomaže stabilizovanju međunarodnog lanca snabdevanja, prema navodima provincije Đijangsu.

Od 2016. do 2021. godine, broj teretnih vozova između Kine i Evrope se povećao za 55 odsto godišnje, a godišnji volumen tereta je povećan devet puta.

Do kraja oktobra ove godine, ukupno 82 teretna voza su stigla do 204 grada u 24 evropske zemlje. Za to vreme je obavljeno 62 hiljade polazaka, a prevezeno je 5,76 miliona jedinica ekvivalentnih dvadeset stopa (TEUs).

Iz pet gradova provincije Đijangsu vozovi idu prema 23 rute, koje pokrivaju 80 gradova u Evropi, centralnoj Aziji i jugoistočnoj Aziji.

