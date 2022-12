EFIKASNO KAO TAKTIČKO NUKLEARNO ORUŽJE Ukrajina od SAD dobija DESET HILJADA Stalinkovih internet terminala VITALNIH ZA MODERAN RAT

Vašington je odobrio još jedan paket vojne pomoći od 1,8 milijardi dolara za Kijev. Ukrajina će dobiti dosta naoružanja. Novi paket se sastoji iz dva dela. U okviru „Predsedničkog programa prenosa naoružanja“ (PDA), Ukrajini će biti poslata jedna baterija PVO sistema Patriot sa municijom, municija za HIMARS MLRS, 500 jedinica visokopreciznih projektila 155 mm, 30 minobacača različitog kalibra, 120 HMMVV laka oklopna vozila i 37 teških tipa Cougar, šest kamiona, antiradarske HARM rakete, komplet visokopreciznih vođenih raketa JDAM, kao i bacače granata, malokalibarsko oružje, mine, uređaje za noćno osmatranje, pancire i druge „sitnice“.

Ilustracija foto: Printscreen/Twitter

Sve ovo, sa izuzetkom PVO sistema Patriot i JDAM kompleta, poslato je i ranije. Zanimljiva je izuzetno mala količina municije od 155 mm koju koristi artiljerija NATO-stila za haubice M777, Cezar, PzH 2000 i druge. Pre svega, to ukazuje na to da i same zemlje Zapada doživljavaju „glad za školjkama“. Ono što je Ukrajini dodeljeno, po mišljenju analitičara, biće dovoljno za najviše pola dana.

Osim toga, nejasno je gde će Pentagon uzeti 115.000 granata kalibra 122 i 152 mm, kao i 100.000 komada tenkovske municije od 125 mm. Istočnoevropski saveznici su već ispraznili sovjetske zalihe u očekivanju isporuka zapadnog naoružanja.

Nema dovoljno aviona

Glavna novina je sistem PVO Patriot. Razvijen 1970-ih, ovaj kompleks je po taktičko-tehničkim karakteristikama blizak S-300, koji Kijev već ima. Kao što je pokazalo iskustvo upotrebe u Saudijskoj Arabiji, „Patrioti” nisu najbolji način za borbu sa malim bespilotnim letelicama. Osim toga, jedna baterija ne može pokriti veliko područje.

Ilustracija foto: EPA/GEORGI LICOVSKI, AP / John Raoux

Mnogo interesantnija je jeste ona o skorom slanju deset hiljada Starlink satelitskih internet terminala. Vašington post je pre neki dan objavio članak o tome kako oprema Elona Maska pomaže Oružanim snagama Ukrajine.

Starlink je osnovna veza modernog sistema za upravljanje bitkama američke kompanije Palantir. Programeri bez lažne skromnosti upoređuju njegovu efikasnost sa taktičkim nuklearnim oružjem.

Izviđačko i udarno kolo Starlinka omogućava da se brzo ostvari lanac akcije: dobijanje, odabir i integraciju podataka. Zatim – automatizovani izbor ciljeva, sredstava uništenja, udara, i kontrolu rezultata pomoću kamere sa drona. Sistem prima informacije sa bojnog polja iz desetina izvora. Kao rezultat toga, trupe imaju detaljne informacije o situaciji iza linije fronta, pokretima neprijatelja i lokacijama.

Starlink igra vitalnu ulogu. Preko terminala brzog satelitskog interneta, primarni podaci ulaze u opštu banku podataka i dobijaju se taktičke informacije i proračune za uzvratnu vatru. Sve je maksimalno automatizovano.

Ilustracija foto: AP/Kostiantyn Liberov

S jedne strane, ovaj sistem upravljanja bitkama je značajno povećao taktičke sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine, ali je s druge strane razotkrio ranjivosti. Ako ruske trupe uspeju da ukrajinskoj vojsci uskrate pristup Starlinku, to će se pokazati kao katastrofa za Kijev.

Pored toga, sistem orijentisan na internet velike brzine uglavnom se koristi u kadrovskim profesionalnim jedinicama.

Američki sistem borbenog upravljanja je beskoristan ako operater nema dovoljno ljudstva i resursa na terenu. Nije tajna da su Oružane snage Ukrajine pretrpele velike gubitke u oklopnim vozilima i artiljeriji. Sovjetske zalihe su uglavnom iscrpljene, kao i zalihe istočnoevropskih saveznika Ukrajine.

(Kurir.rs/RIA Novosti)