"NIJE MOGUĆE SUSPENDOVATI RUSKI GLAS" Koprivica: Ovo je rat za svet! Ulazak NATO pakta u sukob, može dovesti do nuklearnih okršaja

Koliko je realna ta mogućnost da Rusija bude izbačena iz Saveta bezbednosti UN? Može li se po tom pitanju očekivati konkretni potezi, s obzirom na to da je već suspendovana iz Saveta UN za ljudska prava?

Profesor dr Časlav Koprivica, sa Fakulteta političkih nauka dao je odgovore na ova pitanja u jutarnjem programu Redakcija.

foto: Kurir tv

- Ukrajina ne može da pokrene tu inicijativu, ona je oruđe Zapada. Ponekad taj govor ide do ekstrema. Kada je reč o onim zemljama koje su inicirale ovo, spremne su na podizanje uloga do kraja. Ovo je rat za Svet, i novi svetski poredak! - rekao je Koprivica.

Poricanje realnosti kao neophodnosti rekonstruisanja međunarodnih odnosa neposredno pre i tokom rata, naveo je kao osnovni problem.

- To nema veze direktno sa UN, jer su one funkiconisale i ranije, kada je Amerika odlučivala o svemu i svačemu. Opasnost koja još nije skinuta sa dnevnog reda, je ulazak NATO pakta u ovaj sukob, koji može doći do nuklearnih okršaja - upozorio je on.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:25 DA JE MOGUĆE, SPROVELI BI SUSPENZIJU RUSIJE IZ SAVETA BEZBEDNOSTI! Koprivica: Kina bi podržala Rusiju, radi sopstvenih interesa

Prokomentarisao je primer Korejskog rata, kao jedinu situaciju u kojoj je Rusija ostala bez prava na veto.

- Bez saglasnosti Rusije da bude ograničeno njeno pravo, to je nemoguće sprovesti. Da je moguće suspendovati ruski glas to bi do sad bilo sprovedeno - kazao je Koprivica.

Dao je primer Kine i njene podrške Rusiji.

- Ona bi bila na strani Rusije, jer kad god su postojale ovakve situacije, Kina je podržavala Rusiju radi zaštite sopstvene teritorije - rekao je on.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.