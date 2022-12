POSTOJI SAMO JEDAN NAČIN DA SE RUSIJA IZBACI IZ UN! Bivši diplomata: Reč je o složenoj proceduri, a OVO SU POSLEDICE

Šta je Savet bezbednostI Ujedninjenih nacija i kako on funkcioniše? Da li je Rusija prekršila povelju Ujedinjenih nacija? Ukoliko bi se glasalo o predlogu isključenja Rusije, kako bi onda glasal Kina? Ukoliko bi Rusija bila isključena iz saveta bezbednosti šta bi to značilo za Kosovo i Metohiju?

Na ova i mnoga druga pitanja govorili su u emisiji Usijanje Branko Branković, karijerni diplomata i Duško Lopandić bivši diplomata, potpredsednik evropskog pokreta i pokreta "Srce".

Lopandić je ocenio da izbacivanje Rusije iz Saveta bezbednosti UN nije logično rešenje.

- Treba razlikovati pravne i političke aspekte. Posle Drugog svetskog rata sile pobednice su formirale UN. One su posedovale nuklearno oružje. Ideja izbacivanja takve vojne superslie kao što je Rusija nema mnogo logike, jer povelja UN predviđa očuvanje mira, a to ne može da se ostvari, ako nemate uključene sve države. Ujedinjene Nacije teorijski gledano ne bi više bile Ujedinjene nacije bez Rusije. Ono o čemu mi govorimo kada pričamo o ovoj temi jeste da dolazi do raspada međunarodnog sistema - tvrdi Lopandić.

Branković je izneo odlučan stav o neprihvatljivosti izbacivanja Rusije iz Saveta bezbednosti.

- Izbacivanje Rusije iz Saveta bezbednosti je najveća glupost koja postoji, jer za tako nešto je potrebno da se promeni povelja. Ona se menja tako što savet predloži izmenu povelje generalnoj skupštini koja o tome odlučuje dvotrećinskom većinom. Sama povelja kaže da postoje pet stalnih članica. Ko god kaže da se neka od njih izbaci, to je potpuni nosens - kaže Branković.

On je inicijativu za isključenjem Rusije doveo u vezu sa stanjem na frontu u Ukrajini.

- Stanje na frontu u Ukrajini je takvo da se i Zelenski i Amerikanci hvataju za razne stvari i najvažnije je u ovom trenutku da se Rusija što više deranžira, ali ovom zahtevu ovakvom kakav je Rusija može samo da se nasemeje, jer od toga nema ništa. Nema ni proceduralnih ni suštinskih osnova za tako nešto - ocenio je Branković.

Lopandić se izjasnio povodom raketiranja energetskih postrojenja u Ukrajini.

- Postoji pravo rata koje je deo međunarodnog prava. Tu su neka pravila koja se nekad poštuju, a nekad ne. U Drugom svetskom ratu Nemci su, recimo tretirali britanske zarobljenike po pravilima rata, dok su ruske zarobljenike masovno ubijali. U načelu civili bi trebalo da budu zaštićeni, ali drugo pravilo je da svaka strana može da napada one ciljeve koji predstavljaju osnov za rat. Tako recimo Rusija tvrdi da ti sporni ciljevi koje gađa daju podršku ratu. Znamo i da su u bombardovanju Srbije 99. takođe gađani slični ciljevi i nismo jedno vreme imali ni struje ni vode - rekao je Lopandić.

Branković je zaključo da nakon sukoba u Ukrajini svet više neće biti isti:

- Nadam se da će relativno brzo stati oružje. Činjenica je da više ništa neće biti isto na svetskoj sceni. SAD su inače u poslednjih deset godina izgubile na uticaju. SAD su velika sila i to niko ne spori. I ekonomska i politička i vojna. Evropa je napravila glupost kada je uvela sankcije Rusiji i sebe dovela sebe do prosjačkog štapa. Do sada smo imali unilateralizam oličen u dominaciji Sjedinjenih Američkih Država, a mislim da će se sada moć razdeliti na Ameriku, Evropu, Rusiju i Kinu i nastaće multilateralni svet, što podrazumeva i jačanje Ujedinenih nacija.

