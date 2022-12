JEZIVO SVEDOČENJE ČANKA SA RATIŠTA U UKRAJINI: Dronovi se šalju u jatima da urade OVO, ljudi imaju SAMO 2 SATA STRUJE I GREJANJA

Nenad Čanak, osnivač Lige Socijaldemokrata Vojvodine, nedavno se vratio iz Ukrajine i to je bila njegova druga poseta ovoj državi koja trenutno vodi veliki rat.

On je u svom gostovanju za Kurir televiziju otkrio kakve je utiske stekao o trenutnom stanju u Ukrajini, ali i u kakvim uslovima živi stanovništvo ove države.

- Ovo je moja druga poseta od kada je počeo rat. Pošto sam ja puno puta ranije dolazio, trenutno je situacija u Ukrajini i bolja i gora nego što je bila. Bolja je u tom što je početni šok kakav sam video juna meseca, kada sam prvi put bio od početka rata, ljudi su bili u panici i bilo je dosta pokušaja da se pobegne. Sada je situacija dosta drugačija i nažalost ljudi se dosta brzo navikavaju na takve stvari. Sada više niko ne dovodi u pitanje konačnu pobedu Ukrajine i oslobođenje celokupne Ukrajine od Putinovih agresora. To je dobra vest - rekao je Čanak i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Loša vest, u junu mesecu kada sam obilazio mestagde je prošla Putinova armada to su bila zgarišta i masovne grobnice. Užas, ali rat je pakao. Međutim, tada je sve bilo ograničeno na ta područja. Sada je potpuno drugačije. Zbog ovog ratnog zločina vi imate da desetine miliona ljudi nema struju i grejanje. Bio sam u poseti jednoj centrali pored Kijeva koja je 3 puta do sada rušena. Oni to pokušavaju da obnove koliko mogu, ali to se meri u stotinama hiljada stanova. Bar su uspeli da naprave da mogu toplu vodu sebi da obezbede. Dva sata dnevno struje, toliko i grejanja, na tepmeraturi sada kada sam bio -7. To su nedopustive stvari.

- Problem što Putinovi zločinci koji su pobegli pred ukrajinskom vojskom sada ruše do temelja sve ono šti su kao oslobađali. To dronovima rade, otprilike 80% dronova se obori. Ono što nisam znao, sada sam video na licu mesta. Dronovi se ne šalju jedan po jedan. Već idu u jatima u od po 5 dronova i sada ovi koji ih ruše, ruše ali se uvek provuče po neki. To je sasvim dovoljno da napravi užasnu štetu - naveo je Čanak.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:37 JEZIVO SVEDOČENJE ČANKA SA RATIŠTA U UKRAJINI: Dronovi se šalju u jatima da urade OVO, ljudi imaju SAMO 2 SATA STRUJE I GREJANJA

- Preko 80% dronova i krstarećih raketa je upućeno na civilne objekte. Taj pokušaj da se Ukrajina slomi time što će se uništiti civilna struktura, elektro distribucije, grejanje i to je velika greška Kremlja jer se time samo utvrđuje istrajnost. Za razliku od juna kada je moglo da se razmišlja o nekom diplomatskom rešenju, sada ono može da postoji samo kada Ukrajina pobedi u ratu - istakao je Čanak.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs