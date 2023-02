ŽIVOT PIŠE DRAME: Tročlana porodica 73 sata bila u ruševinama! Višespratnice se srušile, a oni su ovako uspeli da se spasu! BORBA

Spasilačke ekipe su na mestu nekadašnje sedmospratnice Godze 2 u okrugu Onikšiubat u Kaharamanmarašu ispod gomile šuta izvukle su bračni par Bagis.

Ali (55), njegova supruga Zelal (40) i njihova petogodišnja ćerka Mir Berzan Bagis, piše portal dokuz8haber.

Posle 73 sata posle zemljotresa, tročlana porodica je spasena iz ruševina živa i zdrava, što je popraćeno radošču spasilaca.

foto: Facebook

Podsetimo Tursku su u ponedeljak rano ujutro pogodila dva jaka zemljotresa koji su iza sebe ostavili pravu pustoš. Prema zvaničnim Turskim podacima od ponedeljka je u zemljotresu stradalo više od 15.000 građana, a njih više od 53.000 je povređeno.

Spas u zadnji čas

Takođe posle 76 sati od zemljotresa pronađene su žive dve osobe čija imena nisu saopštena. Naime one su otkrivene posle rušenja četrnaestospratnice u okrugu Gaziantel Batikent. Povređeni su kolima Hitne pomoć prebačeni u bolnicu.

Spasioci su takođe posle 72 sata u ruševinama trospratne zgrade u četvrti Antakija u Hataju pronašli Hasana Juče (79) koga su spasioci izneli na leđima do ambulantnog vozila. On je ispričao spasiocima da je preživeo po hladnom vremnu zato što je umotavao gole noge u tkaninu koja se zatekla kod njega. On je naveo i lokaciju u ruševini gde se i dalje nalazi njegov unuk.

Takođe posle 64 sata potrage živ je pronađen i mladić Dogan Akek u rušenju stambene zgrade u Marašu. On je dok je čekao spasioce uspeo na zidu da napiše "Ne gubite nadu".

Kurir.rs/dokuz8haber