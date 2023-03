"AMERIKANCI SU, NI KRIVI NI DUŽNI, IZAZVALI GLOBALNI PODSMEH!" Stručnjaci smatraju da je odluka srednje škole na Floridi UVRNUTA

U vreme kada je pornografija na "klik" od svih nas, kada se ne cenzuriše eksplicitan sadržaj u televizijskim rijaliti programima i kada je stid mnogima postao nepoznanica, renesansno remek delo označeno je kao - prikazivanje golotinje.

Naime, direktorka škole iz mesta Talahasi na Floridi dala je otkaz nakon žalbe na času likovne kulture u šestom razredu, na kojem je prikazana fotografija statue Davida. Jedan roditelj rekao je da je slika pornografska, a dva druga roditelja tražila su informacije o sadržaju predavanja.

Podsećanja radi, ovo remek delo uradio je Mikelanđelo, između 1501. i 1504. godine, iz jednog komada mermera. Direktorka italijanskog muzeja u kojem je izložen "David" kritikovala je "uvrnute umove" koji izjednačavaju akt sa pornografijom.

Prof.dr Zorica Mršević, sociolog, i dr Igor Perišić, teoretičar književnosti i umetnosti, gostovali su u emisiji Puls Srbije gde se dotakli ovog skandala koji je pogodio školu na Floridi.

- Ta direktorka italijanskog muzeja je sto posto upravu. Uvrnuta je ta zabrana deci da gledaju jedno od najvećih umetničkih dela koje je ikada stvorene. Do sada smo imali talase političke korektnosti koji su dolazili sa druge strane odnosno sa levog ideološkog spektra. Ovde imamo sada jedan konzervativni obrt gde se politička desnica buni da mi možemo da konzumiramo umetnost u onom obliku kakvom je napravljena - rekao je Perišić.

Sociolog ipak nije štedela na rečima i smatra da Amerikanci izazvali globalni podsmeh ovom odlukom.

- Mislim da su Amerikanci ni krivi ni dužni kao cela nacija izazvali globalni podsmeh. To su ipak nekoliko roditelja neobaveštenih, ali i nekoliko ljudi iz urpave škole. Mislim da se to neće dalje dešavati, jer je to smešan slučaj koji celu naciju izvrgava posmehu. Svi su odma rekli "eto ti, ti Amerikanci nemaju poima". Ne bi baš mogli tako da kažemo, jer bi to bilo politički nekorektno - istakla je Mršević.

01:57 AMERIKANCI SU, NI KRIVI NI DUŽNI, IZAZVALI GLOBALNI PODSMEH! Stručnjaci smatraju da je odluka srednje škole na Floridi UVRNUTA

