DEVOJČICA MISTERIOZNO NESTALA PRE 20 GODINA: Policija sumnja da je samlevena, a mnogi i dalje veruju da su odgovorni OTAC I MAJKA

Roditelji devojčice za koju se strahuje da je ubijena i samlevena u ćevape tvrde da su još optuženi za njen nestanak pre skoro 20 godina.

Šarlin Dauns (14) je nestala samo nekoliko sati nakon što je krenula da se sastane sa dve drugarice i rekla majci da neće zakasniti kući. Devojčica se međutim nikada nije vratila i policija veruje da je ubijena nekoliko sati nakon što je poslednji put viđena. Dvojici muškaraca suđeno je za ubistvo učenice, ali je slučaj kasnije odbačen.

Majka devojčice Karen Dauns (58) rekla je da je porodica i dalje na meti zlostavljanja i napada uprkos tome što je ispitana i oslobođena od svake odgovornosti. Karen tvrdi da je njen suprug Bob (61) čak namerno udaren automobilom.

- Odvratno je šta ljudi govore i rade. Upiru prstom u nas. Zlostavljaju me na internetu, ali Bob prolazi mnogo gore. Svaki put kad uđe u pab nalazi se na meti. Nazivali su ga ubicom i pedofilom i optuživali da je podvodio svoje ćerke. To nikada nije radio i nema dokaza da je to ikada radio. Jednom su mu pretili i rekli da će završiti mrtav kao Šarlin ako ponovo uđe u pab. Ljudi mu prilaze i nekoliko puta su ga udarali pesnicom. Čak ga je udario auto dok se vraćao kući iz paba. To je sramota. Nismo učinili ništa loše - rekla je Karen.

Tvrdi da je policija izneverila porodicu i da je ljuta što su policajci bili prespori u tretiranju Šarlin kao nestale osobe.

- Morala sam da molim da tretiraju Šarlin kao nestalu osobu. Drugi su klasifikovani kao nestale osobe samo nekoliko sati nakon što su poslednji put viđeni. Nisam protiv toga, to je dobra stvar, ali sam samo želela da se sa Šarlin postupa na isti način. Nije bilo razloga da pobegne. Bila je srećna. Nije bilo fer da je tretiraju drugačije. Izgubila sam svaku veru u policiju. To je bilo gubljenje vremena. Mislim da nećemo dobiti pravdu preko policije. Jedini način da dođemo do pravde jeste da neko bude dovoljno hrabar da istupi. Moraju da pokažu hrabrost i pomognu nam da ostvarimo pravdu. Nastavićemo da se trudimo. To je jedino što možemo da uradimo - rekla je majka nestale devojčice.

Karen je poslednji put videla svoju ćerku u centru Blekpula 1. novembra 2003. godine na dan kad je nestala.

- Prišla mi je da me pozdravi i rekla da će se sastati sa prijateljicama koje su izlazile iz autobusa. Ja sam joj rekla da ne kasni kući. Nasmejala se i rekla "ćao mama'". Onda je mahnula i otišla. Stalno prolazim kroz to u mislima. Nikada neću zaboraviti. To je grozno - navodi Karen.

Detektivi veruju da je Šarlin bila žrtva seksualne eksploatacije koja je imala odnose sa bandama uglavnom azijskih muškaraca u zamenu za kesice čipsa i cigareta. Imala je 13 poseta klinici za seksualno zdravlje u dve godine pre nego što je nestala.

Detektivi su verovali da je Šarlin bila zadavljena i raskomadana i da su se njene ubice šalile da su je pretvorile u meso za ćevape, a njene kosti u fug masu za pločice nakon što je zapretila da će razotkriti bandu.

Ijadu Albatihiju, koji je vodio restoran brze hrane u Blekpulu, suđeno je 2007. godine za ubistvo Šarlin. Njegov stanodavac i poslovni partner Mohamed Reveši optužen je da mu je pomogao da odloži njeno telo.

Porota je čula snimljene razgovore u kojima se navodno Albatihi šalio da je ubio devojku i da je "iseckana" i da joj je telo "otišlo u ćevape". Porota nije uspela da donese presudu i ponovno suđenje je propalo nakon što je policijski nadzornik utvrdio da je istraga policije Lankašira "neprofesionalno vođena". Ozbiljne sumnje su takođe otkrivene oko načina na koji su transkripti napravljeni. Obojici muškaraca je isplaćeno po 250.000 funti odštete.

Jedinica za stare slučajeve sa Univerziteta Lids Triniti saopštila je pre nekoliko dana da preispituje dokaze u nadi da će dobiti nove tragove.

- Bila sam uznemirena što nam niko nije rekao o "hladnoj istrazi" slučaja. Nisam znala ništa dok nismo pročitali vest o tome. Nisam uznemirena što se slučaj istražuje već što nismo bili obavešteni. Trebalo je da nam se kaže. Mislim da istraga neće imati proboj. Nadam se da sam pogrešila, ali se vrte u krug postavljajući ista pitanja - navodi Karen.

Navodi da porodicu nestale devojčice često optužuju da koristi tragediju da bi zaradila novac.

- Neki ljudi su neznalice i kažu da vodimo kampanju za finansijsku dobit. Novac me ne zanima. Samo sam zainteresovana da dobijemo pravdu ili da vratim svoju ćerku. Nemamo novca, ali nikakav novac je neće vratiti. Novac ne može kupiti pravdu i sigurno ne može vratiti Šarlin - navodi KAren.

Porodica će organizovati parastos u crkvi Svetog Jovana 1. novembra i kasnije tog dana pustiće 20 belih golubova.

- Radimo to da se setimo njegovog života. Nemamo njeno telo ni grob da posetimo. Sve što imamo su njene fotografije. Samo želimo da znamo šta se dogodilo Šarlin. Policija nas je veoma izneverila. Neznanje je najgora stvar. Molim se da dobijemo pravdu za Šarlin - rekla je Karen.

