UGRIZLA MI JE NOGU I RUKU U JEDNOM ZALOGAJU: Velika bela AJKULA kidala mladića, on krvav plivao 600 METARA i pobegao!

Hrabri surfer kojeg je ujela ajkula uspeo je da prepliva 600 metara nazad do obale u očajničkom pokušaju da spase sopstveni život. Hrabrog momka, u svojim 20-im godinama, u ponedeljak, 24. jula napala je velika bela ajkula na popularnoj plaži Gnarabup u regionu Margaret River u Zapadnoj Australiji.

Uprkos tome što ga je napao predator, mladić je uspeo da se oslobodi od zveri i nekako otpliva do obale uprkos tome što je izgubio 'mnogo krvi'. Muškarac je uspeo da pobegne sa dubokom ranom na levoj nozi i hitno je prevezen u bolnicu Margaret River sa povredama koje nisu opasne po život. Medicinska sestra van dužnosti mu je pružila prvu pomoć na plaži.

Svedoci su za 9Njuz pohvalili "neverovatno hrabrog" čoveka, rekavši da je "spasao sopstveni život". Oblast Augusta Margaret zatvorila je juče sve plaže od Gas Beja do ušća Margaret River do daljeg. U saopštenju je pisalo: "Da bismo osigurali bezbednost naše zajednice, molimo vas da ne ulazite u vodu za to vreme."

Vlasti su apelovale na posetioce plaže da vode računa o ovoj oblasti, dok je veb stranica Sharksmart VA objavila upozorenje da je ajkula primećena na plaži nešto posle 9 sati ujutro. Bio je to sedmi napad ajkula u Zapadnoj Australiji 2023. U međuvremenu, bivši padobranac ispričao je kako mu je ajkula u toj oblasti pocepala ruku i nogu tokom vojne vežbe.

Pol de Gelder iz Melburna, u Australiji, imao je sreće da je preživeo horor napad dok je plivao u luci u Sidneju u februaru 2009. Izvodio je rutinsku vežbu sa australijskom mornaricom u vreme kada se morska zver pojavila. Rekao je za CNN: "Plivao sam od tačke A do tačke B po površini na leđima i ajkula bik je izašla ispod mene. Zgrabila me je za zadnji deo desne noge i desnu ruku sve u jednom zalogaju. Hrabri vojnik doplivao je nazad do spasilačkog čamca okružen sopstvenom krvlju i rekao da je "mislio da će umreti".

Kurir.rs/Mondo