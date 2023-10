"IZRAEL NIJE SPREMAN ZA SUKOB SA IRANOM!" Zoronjić: Ukoliko krenu u kopnenu ofanzivu postoje DVE MOGUĆNOSTI kako će se to završiti

Gotovo da više niko ne prati ili ne zna šta se dešava u Ukrajini, ali ceo svet sa strepnjom očekuje razvoj događaja u ratu na Bliskom Istoku.

Dok se ne preduzmu krupni vojni koraci kao što je eventulana kopnena ofanziva Izraelaca na Gazu, pojačavaju se vazdušni napadi od kojih sve više raste broj civilnih žrtava.

Mnoge je iznenadila izjava turskog predsednike Redžepa Tajipa Erdogana da su militanti Hamasa „oslobodioci koji se bore za svoju zemlju, a ne teroristi"! A predsednik Turske rekao je da neće putovati u Izrael kako je to ranije bilo planirano.

foto: Kurir televizija

Upravo u sukobu Hamasa i Iraela u emisiji Puls Srbije govorio je Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Prokomentarisao je izjavu tusrkog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana da su militanti Hamasa borci za svoju zemlju, a ne teroristi

- Svakako da sam status Hamasa zavisi od ugla gledanja. Hamas jeste legitimno izabrana vlada u Palestini. On nije došao na te pozicije tek tako. Ima političko i vojno krilo. U tom kontekstu treba gledati i Erdoganovu izjavu. Bore se na neke načine na koje smatraju da treba da se bore. Proglašeni su za terorističku organizaciju. Treba naglasiti da Hamasove pristalice podržavaju njihov način borbe. Ne treba ohrabrivati takav način borbe i u tom smislu izjava Erdogana nije na mestu - rekao je Zoronjić i dodao:

- Ako su imali problem sa Izraelom trebalo je da proglase ratno stanje sa tom zemljom i napadnu njihove vojne ciljeve. Ovako, napali su civili, a to nije način da se reši konflikt sa državom Izrael. Sada vidimo da najviše ginu njihovi civili, odnosno stanovnici Gaze. Zbog toga ne mogu iz ove situacije da izađu kao pobednici.

U kontekstu najavljivane kopnene ofanzive konstatovao je da je Izreal spreman na borbu sa Palestincima, ali ne i sa Iranom:

- Ono na šta Izrael nije spreman u ovom trenutku to je potencijalni sukob sa Iranom. To bi bila jedna od mogućnosti ukoliko bi Izrael krenuo u kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. To nije samo strah Izraela, već i strah SAD. Zapravo ne strah, već nedostatak želje i volje da se sada sukobljavaju sa Iranom, a ukoliko bi Iran ušao u sukob, one bi sigurno ušle u sukob sa Iranom. To je jedan sled događaja koji nikome ne bi išao na ruku u ovom trenutku.

foto: EPA Mohammed Saber

Naveo je dve mogućnosti za razvoj događaja na bliskom istoku ukoliko dođe do kopnene ofanzive Izraela:

- Postoje dve mogućnosti kako će se to završiti. Prva, da Iran uđe u sukob i druga da niko ne pomogne Palestini. I to je moguće i čak realno. Hamas očekuje podršku od Irana. Iran će pomoći ukoliko ima nuklearno naoružanje. Ukoliko ga nema ne sme sebi da dopusti da se kocka sa tim.

