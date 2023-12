SA OVOM BOLEŠĆU SE U EVROPI ZARAZILO 110.000 ljudi! Najveći problem je na istoku!

U Evropi se 2022. godine Humanim imunodeficijentnim virusom (HIV) zarazilo više od 110.000 ljudi, a stopa zaraze posebno je visoka u zemljama istočne Evrope, pre svega u Rusiji.

Broj od 110.000 odnosi se samo na osobe kod kojih je zaraza stvarno i potvrđena, a veruje se da je stvarni broj znatno veći, piše nemački statistički portal statista.de povodom Međunarodnog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, 1. decembra.

Prema grafici koja se bazira na podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), zemlje Balkana, uključujući Srbiju, a sa izuzetkom Grčke, imaju sličan broj zaraza kao i zemlje centralne Evrope, Skandinavije, Italije i Turske, a to je u proseku 4,5 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Na zapadu Evrope, u Francuskoj Španiji, Portugalu, Velikoj Britaniji, ali i Poljskoj, taj prosek je vrlo sličan i iznosi 5,1 zaraženi na 100.000 stanovnika.

Na istoku starog kontinenta je znatno viši, posebno u Rusiji sa 38,4 infekcije, a sledi Ukrajina sa 29,8 inficiranih na 100.000 stanovnika.

Na celom evropskom kontinentu u proseku se zaraze 12,4 osobe na 100.000 stanovnika. Brojevi su blago porasli u odnosu na 2021. godinu.

"Poređenje sa drugim regionima Evrope pokazuje da je HIV na istoku već godnama veliki problem. Dok je stopa zaraze u zapadnoj i u centralnoj Evropi tokom proteklih godina konstantno bila ispod deset, prosek u istočnoj Evropi je 2022. godine bio oko 30,7 infekcija na 100.000 stanovnika", piše portal.

Ipak, ECDC je u 37 od ukupno 49 zemalja, od kojih 26 u Evropskoj uniji, a koje su bile predmet analize, ustanovio porast broja dijagnoza zaraze HIV-om i to delom i sa rekordnim vrednostima.

Stručnjaci za to vide nekoliko razloga. Prvi su masovne migracije, ali je presudno i to što su posle pandemije zdravstvene službe počele ponovo normalno da funkcionišu pa i otkrivaju više slučajeva zaraze. Uz to uvedene su i nove metode testiranja i dijagnostike.

Američlke vlasti su pre 40 godina identifikovale AIDS kao specifičnu bolest, a naglo širenje njenog izazivača virusa HIV pretvorilo je bolest 80-ih i 90-ih godina prošlog veka u globalnu pandemiju.

Iako je lečenje napredovalo i bolest više nije ni izdaleka tako fatalna kao u to vreme, veliki problem i dalje ostaje svakodnevna stigmatizacija i diskriminacija obolelih.

