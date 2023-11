POZNATO ČIME SE OTROVALO 20 LJUDI U NOVOM PAZARU! Infektolog: Ovakve epidemije mogu biti i masovnije, SVI SA ISTIM SIMPTOMIMA

Zvanično je potvrđeno da je salmonela uzrok trovanja više od 20 ljudi u Novom Pazaru, među kojima je bilo i 10-oro dece.

Kakva je trenutno situacija gledaoci Redakcije čuli su od dopisnika Kurira Emira Ličine.

- Prema informacijama koje smo dobili od načelnice Infektivnog odelenja u Novom Pazaru još osmoro pacijenata se nalazi ovde na lečenju. Podsetiću, da se prošle nedelje, lekarima u Novom Pazaru, javilo više desetina ljudi sa istim simptomom trovanja. Nakon analiza, utvrđeno je da se radi o salmoneli. Stanje pacijenata je zasad stabilno - rekao je Emir Ličina za jutarnji program Kurir televizije.

01:23 ŠIROKO RASPROSTRANJENA BOLEST U NOVOM PAZARU: Pacijenti sa istim simptomima, ZNA IM SE STANJE! Infektolog: Može biti masovnije

Dr Lejla Ćeranić, infektolog je pred kamerama Kurira detaljnije približila javnosti ovu bolest:

- To je jedna široko rasprostranjena bolest, koje se može javiti u bilo kojem delu godine, iako ga mi više očekujemo u letnjim mesecima. Mogu se javiti sporadične epidemije koje mogu biti masovnije, a može se zaraziti i manji broj ljudi. Salmoneloze su ustvari bakterijske infekcije, one se nalaze u slanim i slatkim vodama, bitno da se kaže jeste da se obično nalaze u namirnicama životinjskog porekla, jajima, mlečnim proizvodima... Kao i kod mnogih bolesti, sve zavisi od imunog sistema, ugrožene vrste su deca ispod tri godine, starije osobe, sa hroničnim bolestima i one osobe koje su na agresivnijim terapijama.

