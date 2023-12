NEOBIČAN GOST KOJI JE UKRAO ŠOU ERDOGANU I MICOTAKISU Ovo je pas koji je svetskim liderima donosio igračke, od Merkelove ga krili

Radi se o psu kojeg je Kirjakos Micotakis upoznao 2021. godine tokom posete prihvatilištu Udruženja za zaštitu životinja Ilijopoli, te odlučio da ga udomi.

"Istina je da nisam ja odabrao njega, već on mene", rekao je Micotakis tada za "Katimerini" govoreći o Svetskom danu lutalica, kada je i upoznao psa kojeg je potom nazvao Pinat (kikiriki).

"Čim sam kročio u prihvatilište, dotrčao je do mene i dočekao me je sa radošću. To je bilo to", rekao je tada grčki premijer.

Pinat je ubrzo oveden u vilu Maksimus gde se domah prilagodio svom novom okruženju. Ljubav zaposlenih je još brže pridobio zahvaljujući nežnosti koju nesebično deli. Međutim, Pinat nije priodobio samo zaposlene u premijerskoj palati, već i svetski poznate goste.

Tako je tokom posete nekadašnje finske premijerke Sane Marine, Pinat, baš kao i danas bio apsolutni protagonista i taj koji je pre Micotakisa dočekao gošću iz Finske.

foto: AP Thanassis Stavrakis

Sani Marin to nije smetalo, pa je srdačno odgovorila na izliv ljubavi premijerskog psa i čak se igrala sa njim.

Pinat je u istom raspoloženju u maju 2021. dočekao i srpsku premijerku Anu Brnabić, koja je u Atinu došla kako bi prisustvovala Delfi ekonomskom forumu.

Pinatu nije mogao da odoli ni predsednik Saveta Evrope Šarl Mišel, nekadašnji predsednik Evropskog parlamenta David Sasoli, kao ni mnogi drugi uticajni gosti.

Jedini put kada Pinat nije dočekao gosta bilo je tokom posete nekadašnje premijerke Nemačke Angele Merkel u oktobru 2021. godine, a za to postoji i razlog. Naime, Merkekova se plaši pasa zbog čega se smatralo prikladnim da se Pinat ne pojavljuje pred njom.

Zanimljivo je da su Pinatovu kućicu za pse napravili zatvorenici koji izdržavaju kaznu u zatvoru Halikarnas. Oni su u radnoj akciji napravili još 30 kućica koje su podeljene udruženjima za zaštitu životinja.

"Prijatelji se ne kupuju. Raširite ruke i spasite lutalicu", samo je jedna od objava grčkog premijera o svom psu na Instagramu.

