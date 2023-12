ŽENA DOŽIVELA PAKAO NA TAJLANDU! Lokalni vodič je odveo na izolovanu plažu, a onda je NAPASTVOVAO! (VIDEO)

Florentina Retka bila je u februaru na odmoru na Tajlandu i tada je rezervisala obilazak tropskog ostrva Ko Čang sa lokalnim vodičem Kasama Apičaisomponom.

Retka, inače zaposlena na kruzeru, rekla je da se osećala neprijatno kada ju je vodič odveo na izolovanu plažu na kojoj nije bilo drugih turista.

Florentina je rekla da je veslala u moru kada ju je vodič zgrabio s leđa pre nego što joj je povukao kupaći kostim u stranu i silovao u moru.

Smrznuta od straha, previše se bojala da bi vrištala ili uzvratila ‘kako je ne bi ubio‘.

Nakon napada 15. februara, silovatelj je vratio Florentinu u njen hotel. Rekla je da se rasplakala a potom se poverila svojoj porodici pre nego što je podnela prijavu policiji u lokalnoj policijskoj stanici 17. februara.

Kasama se istoga dana predao policijskoj stanici Ko Čang i 30. novembra je konačno osuđen na dve godine i osam meseci zatvora.

foto: Printscreen YouTube

Retka je svoje užasno iskustvo odlučila da podeli kako bi upozorila ostale turistkinje koje putuju same da izbegavaju ovu zemlju,

"Bila sam izolovana na plaži bez ikoga u blizini. Kako sam mogla da uzvratim? Mogao je da me ubije. Taj dan mi je uzeo dostojanstvo i poštovanje" ispričala je Retka.

Florentina je rekla da je sama putovala u druge zemlje i da se uvek osećala sigurno, ‘čak i na Bliskom istoku‘. Roditelji su je upozorili da ne putuje na Tajland zbog loše reputacije.

Stigla je u zemlju i bila srećna sve dok nije rezervisala jednodnevni izlet u lokalnoj prodavnici na ostrvu Ko Čang, kratkom vožnjom brodom od kopna na jugu zemlje.

U kombiju nije bilo drugih turista, tako da je ostavljena na milost i nemilost predatoru.

"Otišli smo do vodopada i tamo plivali, ali primetila sam da mu je deo penisa bio otkriven i da se dodiruje. Skrenula sam pogled i pravila se da ništa ne vidim. Pokupila sam svu odeću, a onda je rekao da idemo na Long Beach. Pomislila sam: ‘U redu, Long Beach, zvuči prelepo‘.

Odveo me tamo, a na mom telefonu nije bilo signala. Nije bilo ljudi, nije bilo restorana, hotela, ničega.

Otišla sam da plivam, a on mi je došao sa strane leđa i zgrabio me. Rekla sam mu valjda hiljadu puta: ‘Šta radiš? Ne želim ovo.‘

Ali nije ga bilo briga, samo me je skinuo i gurnuo. Šta sam mogla da učinim kao turista? Šta? Sama sam, prvi put na Tajlandu. Nisam poznavala mesto gde me je odveo. Nema ljudi kojima bi mogli da čuju kako vrištim, nema telefona jer smo bili na plaži. Šta mogu da učinim? Da ga ošamarim? Možda će me ubiti" rekla je ona.

Florentina je istakla da je u početku bila previše uplašena da bi ikome bilo šta rekla. Takođe se plašila da će se njeni roditelji naljutiti na nju, jer su joj rekli da ne ide na odmor na Tajland.

No, nekoliko dana kasnije njena majka je na video pozivu primetila da ‘nešto nije u redu‘. Meštani su joj potom pomogli da napravi policijski izveštaj u lokalnoj stanici.

"Nakon policije otišla sam u svoj hotel i nazvala svog najboljeg prijatelja i rekla sve. Držala sam otvoren video poziv s njim i dok sam spavala jer sam se plašila da će se napad ponoviti.

Uprkos iskustvu, Florentina je rekla da je zahvalna na pomoći koju je dobila od lokalne policije. Međutim, savetovala je ženama da ne putuju same na Tajland.

"Učinili su sve za mene. Toliko su mi pomogli. Doveli su me i vratili u hotel. Vozili su me posvuda. I sad me pitaju da li je sve u redu. Učinili su sve kako bi se osećala sigurno. Samo pripazite ako rezervišete put ili jednodnevni izlet, ako morate da idete same sa lokalnim vodičem, radije nemojte. Rezervišite za neki drugi dan, nemojte da idete s njima jer ne možete da verujete jednoj osobi. Bolje je da ne verujete nikome. A na Tajland, putujući kao žena, mislim da je bolje da idete u paru, čak i s roditeljima, s prijateljima, s dečkom ili ako ga nemate, jednostavno nemojte da putujete same", zaključila je.

(Kurir.rs/Daily Mail)

Bonus video:

00:59 NABIO JE KATEDRU NA VRATA I POČEO DA ME PIPA: Imenom i prezimenom navela PROFESORE koji su je NAPASTVOVALI (KURIR TELEVIZIJA)