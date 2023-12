BILA JE ROBINJA ZA KREVET MOĆNIM LJUDIMA, OTAC JE SILOVAO: Bila je lepa kao san, a nakon priznanja o MOĆNICIMA misteriozno nestala

Holandska lepotica Karen Mulder (53) bila je jedna od najpoznatijih manekenki devedesetih godina prošlog veka, a danas živi daleko od očiju javnosti. Nakon skandala koji je 2001. obeležio njenu karijeru, vratila se modelingu, ali više ništa nije bilo kao pre. Danas se samo povremeno bavi manekenstvom, a fokusirana je i na muziku. Osim toga, postala je i majka, pa tako najviše vremena provodi s ćerkom Anom.

Za francuskog fotografa Renea Bosnea udala se kad je imala 18 godina, a rastali su se samo pet godina kasnije. Nakon toga, viđala se i s princem Albertom, koji je navodno bio opsednut njenom lepotom. Govorilo se i da će postati nova Grejs Keli, a onda je priznanjima iz privatnog života šokirala javnost.

foto: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

Naime, Mulder je priznala da ju je silovao sopstveni otac, kao i da ju je porodični prijatelj seksualno zlostavljao u kad je imala dve godine. Uz sve to, otkrila je i da je bila oteta, hipnotisana i silovana.

Mulder je otišla i korak dalje, pa je tako u jednoj francuskoj emisiji 2001. izjavila da uticajni ljudi u industriji koriste modele i poznate lepotice kao seksualne robove. Rekla je da su među njima političari i kraljevi poput princa Alberta od Monaka, za kog je tvrdila da ju je seksualno iskoristio.

foto: Profimedia

"Pokušali su da me pretvore u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i otpušteni su. Drugi put sam bila zatvorena u kancelariji s čovekom koji je visoko pozicioniran u svetu modelinga. Sve ljude koji su me izdali nekada sam volela i cenila. Ali, tada sam shvatila kakva je to zavera. Državni činovnici i policija iskorišćavali su devojke iz Elite-a. Njihovi ljudi pokušali su da me otmu i otruju", rekla je Mulder za Daily Mail.

Njeni roditelji su za teške reči okrivili narkotike, a sestra ju je odvela u psihijatrijsku ustanovu, gde se lečila od depresije i anksioznosti. Ironično - troškove lečenja platio je jedan od muškaraca kog je optužila za silovanje, direktor pariske agencije Elite, Žerar Mari.

foto: Profimedia

"Kokain ju je uništio. Kada smo je posetili u Parizu, uverili smo se da je bila slomljena. Svuda su bile sveske prepune njenih zapetljanih misli i besmislenih ideja. Optuživala je sve i svakoga. Bilo je grozno uopšte čitati. Mora da ostane u bolnici jer je opasnost za samu sebe", ispričao je tada njen otac.

foto: TRB / Backgrid USA / Profimedia

U decembru 2002. godine pokušala je da izvrši samoubistvo, i to predoziranjem tabletama za spavanje. Spasila ju je grupica prijatelja koja ju je pronašla na vreme. Karen je kasnije odbacila sve optužbe za silovanje. Dodala je kako je preterala, te da ju je "pojela" depresija zbog seksualnog zlostavljanja u detinjstvu, a onda se povukla iz javnosti.

