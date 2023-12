OVA SUPERSILA BILA INICIJATOR RAZGOVORA IZRAELA I RUSIJE? Branković: Putin izneo upozorenje, a ovo je bio cilj Netanjahua!

Premijer Benjamin Netanjahu, razgovarao je juče sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Sastanak video pozivom je obavljen usred napetosti sa Rusijom zbog njenog čvrstog antiizraelskog stava u ratu protiv Hamasa, i nakon što je ambasador Moskve u petak u Ujedinjenim nacijama dao oštre komentare na račun jevrejske države.

Netanjahu je sa Putinom razgovarao skoro sat vremena, nakon što je samo zbog toga izašao sa nedeljnog sastanka kabineta svoje vlade, potvrdio je portparol izraelskog premijera.

Gosti koji su analizirali ovaj razgovor jesu dr Sanja Klisarić, dr političkih nauka i stručnjak za antiterorizam i Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama.

Prvo je odgonetnuo zbog čega se u ovom trenutku dogodio dijalog.

- Postavlja se ozbiljno pitanje, a to je ko je inicijator toga? Lično smatram da su to SAD preko Izraela kao proksija. Netanjahu, koji nije u zavidnoj političkoj situaciji, kada bi ovo prestalo, on bi morao da ode jer njega ovo održava na vlasti, tako da ta inicijativa podrazumeva nešto. Razgovori su uvek dobri, to ne može izaći na zlo, samo ako se pregovara izlazi na zlo - započeo je Branković, pa nastavio:

- Mislim da je došlo do ozbiljnog razgovora od 40 minuta, a smatram da je to bilo jedno upozorenje Putina. S druge strane, ne samo upozorenje, već je i Netanjahu po svojoj prilici, na račun SAD hteo da vidi šta je to što Rusija u ovom trenutku, koja je u tišini, može, treba ili smera za ovo. Jako je dobro što su razgovarali, a šta su doznali ćemo tek saznati.

Potom je Klisarić napravila paralelu, jer se ovo dogodilo nakon Putinove uspešne posete Emiratima:

- Sve što se dešava u ovom tragičnom trenutku istorije povezano je jedno s drugim, ali bih se na kratko nadovezala da je razgovor Putina i Netanjahua bio i revalorizovanje njihovih odnosa jer nisu primarno u antagonizmu. Setimo se da je Netanjahu tražio izvesne bezbednosne garancije od strane Rusije, tako da je i to jedan od razloga zbog kojih je taj razgovor bio održan.

Potom je napomenula značaj kontakta Putina sa Saudijskom Arabijom:

- Konktakt između Sudijske Arabije i Putina je veoma značajan, takođe ako uzmemo u obzir evoluciju u kojoj je Saudijska Arabija i to u svakom smislu. Znamo da se tamo nedavno desilo prvo lansiranje astronauta u kosmos, a to je znak superiornosti za neki naredni period jer kada imate razvoj svemirskog programa na način da možete slati svoje stručnjake u orbitu, to znači da imate vrlo konkretnu vojnu moć.

