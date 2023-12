IZRAELAC U BRAKU SA SRPKINJOM DIREKTNO IZ EJLATA: Hteo sam da dođem kod žene i deteta u Srbiju, ali sprečen sam! OVO ĆE DA TRAJE

U jutarnji program Kurir televizije uključio se Rafael Belmonte, Izraelac koji je u braku sa srpkinjom. Javio se iz Ejlata, mesta na jugu Izraela gde se veliki broj ljudi sklonio od rata.

- U Ejlatu ovde nije opasno mesto. Mi smo ovde na granici sa Jordanom i baš na granici s Egiptom, oko pet kilometara, tako da ovde je svakako baš sigurno. Ne bi trebalo da bude ovde raketa i takvih problema. Ali ljudi koji su izgubili kuće i porodice oni su došli ovde u Ejlat da žive neko vreme dok ne prođe rat pošto je ovde baš sigurno. Tako da Ejlat ima oko 40 000 ljudi, a sad ima više, 90 000, 130 000 osoba je ovde otkako je počeo rat.

foto: Printscreen/Twitter

Prema njegovim rečima ljudi se suočavaju sa različitim teškoćama: - Ima nekih koji su izgubili nekog iz porodice, sina, brata, sestru, a ima nekih koji su bili u kući na bezbednom, tako da nisu teroristi uspeli da otvore vrata. Tako da da, ovde ima teških priča, baš teških priča. Svako ima svoju priču. Niko nije očekivao da se desi ono što se desilo. Niko nije očekivao da uđe u Izrael tako lako toliko terorista i da bude takav napad kao što je bio. Uvek smo mislili da je mnogo sigurno i da ništa neće da se desi, a oni koji su živeli tamo u okolini Gaze oni su se navikli na rakete i na takve stvari, ali nikad nije bilo toliko strašno. Nikad nije bilo tako.

Hteo je početkom rata da dođe u Srbiju gde su mu trenutno žena i dete, ali se to ispostavilo kao komplikovano.

foto: Kurir Televizija

- Ja sam mislio neko vreme na početku da idem za Srbiju, da budem u Srbiji sa ženom i sa detetom neko vreme samo da prođe. Moja žena radi u bolnici, ona je medicinska sestra, ona ne može tako lako da putuje dugo vreme i čisto sumnjam da je tako lako da se vratim posle, ako budem hteo da se vratim. Mogu da idem, ali ne mogu tako lako da se vratim. Ne može svako da dođe u Izrael. Nema letova, nije tako lako, ali da razmišljao sam da idem ili u Brazil ili u Srbiju.

Kaže da ne vidi skori kraj sukoba na bliskom istoku:

- Ne vidim kraj, to će dugo da traje. To će baš dugo da traje i kad se završi još će ljudi da se navikavaju da je sve prošlo, da se vraćaju na posao, da opet rade ono što su radili pre, tako da će to dugo da traje

Kurir.rs/M.V.

