"AMERIKA RATUJE NA RAČUN IZRAELA, KAO ŠTO JE RADILA SA UKRAJINOM" Branković tvrdi: Arapske zemlje nisu nasele na provokaciju

Uprkos predlogu rezolucije o prekidu vatre koji se, na predlog generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, našao na stolu Saveta bezbednosti, SAD je stavila veto na ovu rezoluciju.

Istovremeno, iz UN-a upozoravaju da je situacija u Gazi na ivici potpunog kolapsa, te da stanje u toj enklavi "dolazi do tačke bez povratka" i da je od početka kopnene ofanzive raseljeno skoro dva miliona ljudi.

Parelelno sa ovim vestima, izraelska vojska nastavlja ratne operacije na čitavom pojasu Gaze. Kombinovani kopneni, artiljerijski i vazdušni napadi zahvatili su i drugi grad po veličini Kan Junis, čijem stanovništvu je naređena evakuacija.

foto: EPA/Atef Safadi, AP/Ariel Schalit

Gosti koji su diskutovali o ovim novostima u jutarnjem programu "Redakcija" jesu dr Sanja Klisarić, dr političkih nauka i stručnjak za antiterorizam i Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama.

Branković je nagovestio da Amerika stoji iza rata na Bliskom istoku, pa je obrazložio:

- Ne treba mešati UN sa ponašanjima članova jer su UN validne, dobre, ali pojedine članice to ne poštuju, pa zbog toga dolazi sve što dolazi. Ujedinjenim nacijama treba da zahvalimo što od 1945. godine nismo imali svetski rat. Bliski istok je sada na sve strane, više niko ne priča o Ukrajini, a to jeste svrha. Amerika je u velikoj muci i gubitku što se tiče Ukrajine, pa su morali da provociraju ovaj deo, dakle, ubeđen sam da je ovo na Bliskom istoku provokacija.

Potom je Branković rekao da Amerika ovim sukobom nadomestuje gubitke u Ukrajini:

01:42 AMERIKA RATUJE NA RAČUN IZRAELA, KAO ŠTO JE RADILA SA UKRAJINOM Branković bez dileme: Arapske zemlje nisu nasele na provokaciju

- Loše može za njih da bude ako se uključi Iran i deo arapskih zemalja kao pomoć Palestini jer bi tada razbuhtao potpuni rat. Amerika je poslala nosače avione i ko zna šta još kako bi pomogle Izralelu da krene i da na neki način povrate ono što su izgubili u Ukrajini. Srećom, arapske zemlje nisu nasele na ovo, pa i dalje ćute, svesne su da je to očajnički potez Amerike da vodi rat na račun Izraela, kao što je radila na račun Ukrajine.

Klisarić se nadovezala na temu, pa je rekla da će se trenutni terorizam u narednom periodu multiplikovati:

- Vlade arapskih i muslimanskih država nisu istupile na način na koji se možda očekivalo, ali to ne znači da će muslimani ostati u senci. Kada neko posmatra ovakve situacije, one izazivaju radikalizam kog nekog ko nije musliman. U istoriji terorizma, imali smo slučajeve gde su ljudi reagovali kao teroristi u određenim situacijama, a da nisu pripadnici naroda niti religije, već su prihvatili tu ideologiju. Vrlo je rizično sve to što smo sagledavali kao terorizam, jer će se sada multiplikovati i to ne jednobrazno, ne samo muslimana već i radikalnih jevreja koji će reagovati na njihovo terorističko ophođenje. Ovakvim sukobima bi trebalo da bude kraj, ne samo jer je nije humano i totalno nemoralno, već jer proizvodi kontinuirane, nepredvidive, nekontrolisane sukobe.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

07:57 POČELI STE RAT- ZNALI STE POSLEDICE Avram Izrael surov: Vlada kult smrti! Znamo da države u susedstvu neće primiti Palestince