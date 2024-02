Krimski most koji povezuje rusko poluostrvo Krim i Krasnodarski kraj biće uništen do kraja godine, zapretio je komandant ukrajinske mornarice viceadmiral Aleksej Nežpapa.

"Krimskom mostu su odbrojani dani. Mislim da ne moramo dugo da čekamo – to će biti sigurno ove godine", dodao je Nežpapa u intervjuu sa Dmitrom Gordonom, novinarom i bivšim članom Gradskog veća Kijeva.

Krimski ili Kerčki most dug oko 19 kilometara otvoren je četiri godine nakon pripajanja Krima Rusiji i od tad je ključna ruta za snabdevanje i logistiku poluostrva.

Posle izbijanja sukoba između Rusije i Ukrajine, više ukrajinskih zvaničnika i komandanata, uključujući i predsednika Vladimira Zelenskog, pretilo je da će uništiti najduži most u Evropi, pa je tako on više puta, uglavnom bezuspešno gađan raketama i pomorskim dronovima.

U oktobru 2022, kamion napunjen eksplozivom eksplodirao je dok je išao duž mosta, pri čemu su stradale tri osobe i naneta šteta koja je mesecima nadoknađivana.. U julu prošle godine, ispod konstrukcije je eksplodirao čamac-dron koji je ubio dva civila i četrnaestogodišnju devojčicu ostavio bez roditelja.

foto: Foto: EPA/STRINGER

Ruski predsednik Vladimir Putin opisao je napad kao "brutalan" i besmislen iz vojne perspektive, objašnjavajući da se most više ne koristi za transport borbene opreme i municije.

"Biznis insajder", međutim, više veruje Ukrajincima – tvrdeći da je to most od strateškog značaja jer je najkraći kopneni put do Krima, dok ga ruska vojska, prema njihovim navodima "koristi za transport velike količine opreme i vojnika u Ukrajinu".

Prvi zamenik predsednika komiteta ruske Državne dume za pitanja odbrane Aleksej Žuravljov, ranije je, međutim, rekao "da su ukrajinske oružane snage imale priliku da dignu u vazduh Krimski most, odavno bi to uradile".

Žuravljov je dodao da je most za Zapad "kao trn u oku", jer svedoči o tome da Rusija ulaže velike napore u unapređenje i razvoj poluostrva, za razliku od "ranijih privremenih vlasnika".

Direktor Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasilij Maljuk, takođe je, u intervjuu datom krajem godine, poručio da će Krimski ili Kerečki most biti "legitimna meta" za Ukrajince, uprkos tome što je reč o civilnom objektu.

Zbog ovakvih najava i ne čudi što je Putin nedavno ocenio da je Kijev, uz direktnu podršku stranih obaveštajnih službi, krenuo putem državnog terorizma, vršeći diverzije na civilnim objektima, transportnoj i energetskoj infrastrukturi i izvodeći terorističke napade na civile i javne ličnosti.

Kurir.rs/RT

