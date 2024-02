"JULIJA - ŽENA IZ SENKE, PRIČA SE DA JE BILA UTICAJNIJA OD NAVALJNOG!" Dimitrijević šokirao tvrdnjama: DOBIJALA JE NOVAC SA ZAPADA

Ljudmila Navaljnaja, majka pokojnog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, zatražila je od predsednika Rusije Vladimira Putina da preda telo njenog sina.

Moskva je u međuvremenu pokrenula novi krivični postupak protiv njenog drugog sina, Olega Navaljnog i stavila ga na poternicu.

Udovica Navaljnog Julija, na neki način, postaje akter političkog života. U jednom videu na društvenoj mreži "X" emotivno je pozvala rusko društvo da se odupre od "jezivog" režima u Rusiji i pozvala EU da ne prizna rezultate martovskih predsedničkih izbora u Rusiji.

foto: YouTube/ Алексей Навальный

Slobodan Dimitrijević, predsednik pokreta Srpsko-rusko bratstvo, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o ovoj temi.

Julija Navaljni - "žena iz senke"

- Ona je dugo već u političkom životu, često se i priča da je čak bila i uticajnija od njenog pokojnog supruga. Žena iz senke. Upravo svi ti "veliki" neprijatelji Rusije su nažalost oženjeni suprugama koje su itekako u raznoraznim političkim pričama i neću reći vrbovane, ali jednostavno jasno i zna se za koga rade. Ko ih instruira i ko ih usmerava u politički život. Ja o njoj ne znam previše, ali ovo što znam, to ću reći odgovorno. Čitav taj tim raznoraznih protivnika Rusije jeste instruiran i na neki način pod kontrolom, pre svega CIA i MI6 službi i usmeravan. To su ljudi koji su jednostavno bili zaduženi za antirusku propagandu i širenje te rusofobije, koje smo svesni - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Julija je neko ko je sve vreme aktivan u njegovom političkom životu. Videli ste je na svim mitinzima, davala je izjave pored njega, usmeravala ga, pričala o njegovoj podršci. Izabran je onako kako je izabran, znači kao neko ko je bio ekstreman, izvučen je na neki način možda i zbog toga što je imao problema sa ruskim vlastima od samog svog početka bavljenja poslom i biznisom. Takve ljude koje oni mogu da usmeravaju, oni ih koriste. Mislim da se njemu i mnogima u Rusiji previše važnosti pridaje.

foto: Kurir televizija

"Olega i Julija Navaljni su agenti Zapada"

- Oni su agenti Zapada i oni su ti koji rade protiv vlastite države. Usmereni su i plaćeni od strane Zapada i funkcionišu na jedan potpuno pogrešan i ako hoćete onako ne patriotski način. Zbog toga, Rusija kao osobljena država protiv takvih mora da se bori. Raspisivanje potere za njim, jasno pokazuje da se bez obzira na sve ovo, neće stati sa tim. Da će se jednostavno i Vladimir Putin i rukovodstvo Rusije baviti zaštitom sopstvene države onako kako to i radi - tvrdi Dimitrijević.

05:17 JULIJA - ŽENA IZ SENKE, PRIČA SE DA JE BILA UTICAJNIJA OD NAVALJNOG! Dimitrijević šokirao tvrdnjama: DOBIJALA JE NOVAC SA ZAPADA

Istraga u vezi sa smrću

- To što se telo ne isporučuje, mislim da postoji mnogo toga što je u pozadini. Na kraju, krajeva vedećemo, sigurno će neki izveštaj i da se da o svemu tome posle tih detaljnih obdukcija. Govori se da se istražuju možda otrovi kojima je otrovan. Meni je krajnje sumnjivo i to prebacivanje njega na daleki istok, znači van Moskve. Mislim da se uopšte nije radilo o tome da se njemu otežaju uslovi života. Vi možete u luksuznom hotelu nekome da napravite život nepodošljivim ako vam je to ideja, znači nije bila ta ideja. Bila je ideja pre svega da na neki način možda bude onemogućena njegova lakša komunikacija i širenje te antiruske propagande. S druge strane možda je upravo ideja povećane njegove zaštite. Možda se naslućivalo i mislim da će se o tome govoriti. Možda je upravo u jednom takvom gradu kakva je Moskva, najteže kontrolisati sva dešavanja i unutrašnja i spoljašnja. Možda se jednostavno radilo da on u stvari ima i veću bezbednost nego što je imao - rekao je Dimitrijević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:30 NAVALJNI BIO NEBITAN POLITIČAR, OSVAJAO 2% NA IZBORIMA! Analitičar tvrdi: Zapad ga je NAMERNO NAPRAVIO VOĐOM OPOZICIJE