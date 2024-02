NAJNOVIJE TEORIJE O ZLOGLASNOM MALEZIJSKOM AVIONU MH370! Iskusni pilot objasnio šta se NAJVEROVATNIJE desilo u letelici

Čovek koji je odigrao ključnu ulogu u lociranju olupine podmornice Titan tvrdi da bi pronalaženje nestalog leta MH370 Malezijske avio-kompanije bilo "izazovnije" od potrage za Titanikom.

MH370 je prevozio 227 putnika, uključujući šest Australijanaca i 12 članova posade, kada je nestao ubrzo nakon što je poleteo iz Kuala Lumpura pre deset godina, 8. marta 2014. godine.

foto: Printscreen

Otprilike 40 minuta nakon poletanja, avion Boing 777 je nestao sa radara kontrole letenja. U dokumentarcu Sky News Australia MH370: Ten Years On - koji je premijerno prikazan u utorak, stručnjaci su se izjasnili o teorijama oko nestanka. Ed Kasano je izvršni direktor kompanije Pelagic Research Services koja je dovedena u operaciju potrage i spasavanja kako bi se pronašla nestala podmornica OceanGate Titan prošlog juna.

Podmornica je eksplodirala tokom planiranog putovanja 3.800 metara do olupine Titanika u Atlantskom okeanu, pri čemu je poginulo svih pet ljudi. Ostaci Titana otkriveni su oko četiri dana nakon što je mala podmornica izgubila kontakt sa svojim matičnim brodom. Govoreći za Sky News Australia za ekskluzivni dokumentarac, Kasano je upitan da li misli da bi lociranje nestale letelice bilo slično Titaniku.

"Mislim da je to izazovnije nego pronaći Titanik, jer nam je za Titanik bio prilično poznata lokacija. Uspeli su da pronađu Titanik kako je tehnologija napredovala. I tako, znate, samo je pitanje vremena", rekao je on voditelju Petru Stefanoviću.

Titanik je otkriven na morskom dnu Atlantika 1985. godine, više od 70 godina nakon što je potonuo tokom svog prvog putovanja. Kasano je naglasio da postoje izazovi u pronalaženju olupine Titana, uključujući veličinu okeana, dubinu, visok pritisak, niske temperature i boju vode. Međutim, u poređenju sa MH370, Kasano je primetio da je područje traženja podmornice bilo prilično precizno s obzirom da su znali gde je bila. Kasano je rekao da saoseća sa porodicama koje su imale voljene u avionu MH370, jer 10 godina nakon nesreće, nijedno telo još nije pronađeno.

foto: Handout / AFP / Profimedia, ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Srce mi je i danas porodicama putnika na MH370", rekao je.

Iskusni pilot ruši ATSB teoriju leta duhova

Bivši pilot i stručnjak za vazduhoplovstvo kapetan Bajron Bejli izneo je ključnu teoriju Australijskog Biroa za bezbednost transporta o tome šta se dogodilo sa MH370. Bejli ima više od 50 godina iskustva u vazduhoplovnoj industriji i detaljno je proučavao letove Malaisian Airlines-a. Dok je početna potraga za MH370 obavljena u Južnom kineskom moru, napori su se okrenuli ka južnom Indijskom okeanu kada je od australijskih vlasti zatraženo da preuzmu misiju. Uz podršku Malezije i Kine, ATSB je sproveo podvodnu pretragu u južnom Indijskom okeanu od maja 2014. do obustave operacija u januaru 2017. Na kraju istrage, ATSB je došao do zaključka o teoriji leta duhova. Teorija sugeriše da je u avionu došlo do katastrofalne opasnosti koja je onesposobila sve u avionu, uključujući pilota, a letelica je zatim ostavljena da leti satima pre nego što se srušila.

"Svaki pilot koga poznajem odmahuje glavom na ovu izmišljenu teoriju o hipoksičnom događaju iznad Južnog kineskog mora, a avion je sam vijugao sedam sati", rekao je Bejli. Druga teorija, teorija o samoubistvu, sugeriše da je pilot kapetan Zaharie Ahad Shah izveo kontrolisano klizanje aviona nakon što je ostao bez goriva. Bejli je tvrdio da je druga teorija verovatnija.

"Novi i verodostojni dokazi" mogli bi da ponovo pokrenu potragu za MH370

Glavni komesar ATSB i izvršni direktor Angus Mičel rekao je da bi "novi i verodostojni" dokazi mogli da podstaknu da se potraga za MH370 ponovo otvori. On je priznao da je potraga za pronalaženjem aviona bila neuspešna, ali je istakao napore koji su uloženi u veliku operaciju.

"Mislim da je realnost u ovim stvarima da je u to vreme potrošeno mnogo truda, potrošeno mnogo novca, mnogo osoblja iz celog sveta i to je bilo neuspešno", rekao je on.

Sada, u slučaju novih i verodostojnih dokaza, onda se potencijalno ponovo otvara. Ta tačka okidača nije dostignuta u ovom trenutku. Ako olupina bude pronađena, Mičel je mislio da nema sumnje da će Australija biti spremna da pomogne Maleziji. Snimač leta u crnoj kutiji MH370 mogao bi biti sastavni deo slagalice u određivanju šta se dogodilo sa MH370. Mičel je rekao da je kutija, koja se sastoji od snimača podataka o letu i diktafona u pilotskoj kabini, u suštini "preživela u slučaju sudara".

On je objasnio da mogućnost "sigurno postoji" da se podaci o letu izvuku iz kutije, ali to zavisi od stanja u kojem se tehnologija nalazi.

"Nismo izvukli ove vrste instrumenata sa dna okeana sa te dubine posle deset godina, a niko na svetu nije", rekao je on.

Porodice putnika MH370 "apsolutno zahvalne" istražiteljima na potrazi

Sestra i zet Džinet Megvajer, Keti i Bob Loton, bili su Australijanci na letu MH370. Magvajer je rekla da je desetogodišnjica nestanka aviona "velika", dodajući da je to bila "duga" decenija za nju i porodicu.

foto: Netflix / Everett / Profimedia

"Na neki način, osećam se kao da je bilo juče. Svaka godina je teška, a nema odgovora", rekla je ona.

Ajlin Dočerti, koja je takođe Ketina sestra, dodala je da vremenom nije postalo lakše.

Upitana da li je zadovoljna što je potraga obavljena na najbolji mogući način, gospođa Dočerti je rekla: "Da". "Zadovoljna sam što su uz ono malo dokaza što su imali, uradili apsolutno najbolje što su mogli. Veoma sam zahvalna", rekla je ona. Megvajerova je 2020. godine upitana da li krivi pilota za ogromnu tragediju koja se dogodila 8. marta 2014. Četiri godine kasnije, ona tvrdi da ne može svaliti krivicu na Zaharija Ahmad Šaha dok se ne pojave dodatni dokazi.

"Još uvek ne mogu da krivim nekoga osim ako nemam te dokaze", rekla je ona.

"To jednostavno nije u mom DNK… znajući kroz šta smo prošli, njegova porodica će proći kroz istu stvar. I povrh toga, oni moraju da žive sa krivicom, a ne znamo ko je to učinio. Verujem da je neko upravljao tim avionom, ali ko? Možda nije bio on. Znate, u avionu je mogao da bude otmičar. Dok ne pronađemo avion i ne dobijemo dokaze, onda ne možemo da snosimo krivicu."

Kurir.rs/MONDO

