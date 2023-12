RIBAR PRONAŠAO KRILO UKLETOG AVIONA? Novi detalji skoro 10 godina nakon jezive nesreće MISTERIJA POSTALA JOŠ VEĆA

Kristofer Olver odmah je znao da je reč o nečem ogromnom kad mu je pre devet godina ribarska mreža zakačila nešto u morskim dubinama nedaleko od jugoistočne obale Australije.

Brodski motor se pregrejavao zbog silne težine, a komad metala koji je mreža na kraju izvukla na površinu, muči ga već godinama. Dugo o tome nikome nije govorio, no danas, kad mu je 77 godina i nakon što je preživeo nekoliko srčanih udara, Kit je svestan da mu je preostalo još malo vremena da olakša dušu i oslobodi se starih tajni.

- Bilo je to ogromno krilo velikog mlaznog zaviona. Voleo bih da nikad nisam video tu stvar, ali eto... Bilo je to krilo mlaznjaka.

Olver, koji je i sam u mladosti imao pilotsku dozvolu i upravljao s nekoliko malih letelica poput Cesne, odbacuje svaku mogućnost da se radilo o krilu nekog malog aviona.

- Ta stvar je bila mnogo veća od bilo čega u kategoriji privatnih letelica - navodi Olver.

Događaj se dogodio ukrajem septembra ili početkom oktobra 2014. godine.

Žorž Kiri, jedini živi član posade, tačno je znao šta novinari žele kad su ga pozvali.

- Nemate pojma kakve smo probleme imali kad smo dovukli krilo. Bilo je neverovatno teško. Rasteglo je i poderalo mrežu. Bilo je preveliko da bismo mogli da ga izvučemo na palubu. Čim sam ga video znao sam šta je u pitanju. Bilo je očigledno da je krilo ili deo krila komercijalnog aviona. Bilo je bele boje pa je očigledno da nije od vojnog mlaznjaka ili malog aviona. Ceo dan nam je bio potreban da ga se rešimo - navodi Kiri.

Posada nije nikako mogla da oslobodi mrežu tako da je Olver morao uveče da donese odluku da se odreže. Mreža od 20.000 dolara i sve što je bilo u njoj potonulo je u tminu okeana.

Krilo je pronađeno na relativno maloj dubini i to nekoliko stotina metara od severnog ruba dubokog podvodnog vulkanskog kratera. Područje se nalazi oko 55 kilometara zapadno od grada Roba na jugu Australije. Olver to mesto vrlo dobro poznaje jer je to područje gde su lovili vrlo cenjenu ribu zvanu alfonsino.

Prva stvar koja im je pala na pamet bilo je da je krilo možda deo aviona s leta malezijskog MH370 koji je nestao 8. marta 2014. godina s 227 putnika i 12 članova posade.

Nestanak tog aviona jedna je od najvećih svetskih misterija i sudbina ukletog leta nije razjašnjena do dan-danas. Istražitelji su tada zaključili da je MH370 pao negde u južnom Indijskom okeanu, međutim, uprkos najskupljoj potrazi na moru u istoriji nije pronađen nikakav trag gde bi avion mogao da bude.

Talasi su prethodno izbacili manje delove na affričku obalu tako da se Olver bojao da bi ga mogli proglasiti teoretičarem zavere ako bude tvrdio da je pronašao krilo aviona stotinama kilometara istočno od područja za koje se pretpostavljalo da se MH370 srušio.

Olvar je na kraju ipak odlučio da ispriča novinarima kako je pre devet godina našao krilo mlaznog aviona. Zna i tačne koordinate mesta gde je pustio misteriozno kril.

Kaže da je tada nazvao Australijsku upravu za pomorsku sigurnost (AMSA) gde mu je rečeno da je sa nekog ruskog broda pao kontejner te da je to što je ulovila njegova mreža sigurno deo kontejnera. AMSA je međutim saopštila da nema podataka o kontaktiranju s Olverom tokom tog razdoblja.

Olver je kasnije pokušao ponovo i poslao 2017. godine poruku kompaniji koja je tragala za MH370.

- Zovem se Kristofer Olver. Pre tri godine upravljao sam svojim ribarskim brodom kod Roba u Južnoj Australiji kad sam mrežom izvukao krilo aviona. Prijavio sam incident i vlasti su me obavestile da je kontejner nedavno izgubljen u tom području. Budući da je to bilo daleko od područja potrage nisu pokazali interesovanje. Brodarim već 35 godina i to nije bio brodski kontejner. Uveren sam da je to bilo krilo aviona. Slobodno me nazovite - glasila je poruka.

Navodi da nikad nije dobio odgovor.

Sada pokušava još jednom da ispriča svoju priču u nadi da će ga ovaj put neko čuti.

