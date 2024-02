Nemački kancelar Olaf Šolc ponovo je digao prašinu u britanskim medijima, ne obrazlaganjem neisporučivanja krstarećih raketa „Taurus“ Ukrajini, nego izjavim za britanski The Telegraph u kome navodi da se britanski vojnici nalaze u Ukrajini.

On je u ponedeljak rekao da Nemačka neće isporučivati krstareće rakete dugog dometa 500 km „Taurus“ Ukrajini, radi se o krstarećoj raketi koja je ekvivalent britanskoj „Senci oluje“, jer bi to zahtevalo pomoć nemačkih vojnika na terenu. On se pozvao na pristup koji koriste vojnici Velike Britanije i Francuske.

Šolc tvdi da bi nemačko praćenje Velike Britanije pretvorilo Nemačku u jednu od učesnica rata.

Na ovu izjavu skočili su britanske vlasti koje su izjave Šolca naveli kao ugrožavanje britanskog vojnog i diplomatskog osoblja na terenu.

Nemačka je optužena za „flagrantnu zloupotrebu obaveštajnih podataka“ nakon što je otkrila da britanski vojnici podržavaju ukrajinske snage u lansiranju projektila dugog dometa „Senka oluje" (Storm shadow).

Šolc je pod sve većim pritiskom da isporuči projektil dugog dometa kako bi poremetio ruske linije snabdevanja i sprečio Moskvu da zauzme dalju teritoriju. On je u ponedeljak rekao da nemački vojnici ne mogu da prate svoje britanske i francuske kolege na „način kako da kontrolišu mete i pratećenje kontrola meta“.

Vlada Velike Britanije je u utorak objavila da ima „mali broj“ vojnika raspoređenih unutar Ukrajine, precizirajući samo da su neki bili uključeni u medicinsku obuku.

Šolcove spekulacije o ulozi britanskih trupa u Ukrajini povećale su zabrinutost za bezbednost diplomata i drugog osoblja stacioniranog u zemlji, rekli su izvori iz ministarstva odbrane.

To je takođe povećalo pretnju potencijalnih ruskih prekomorskih obaveštajnih operacija na britanskom tlu, dodali su izvori.

