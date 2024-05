MARKO NOŽEM NAPAO SUPRUGU, PA UBIO NJENOG OCA: Mesecima ih uhodio, a kada su ga uhapsili postavio je jedno vrlo JEZIVO PITANJE

Advokat Marko Manfrinati (40) pokušao je da ubije svoju suprugu da bi joj se osvetio jer je sud u Busto Arsiziji starateljstvo nad njihovim trogodišnjim sinom dodelio majci.

On je ženu nožem unakazio po licu, a zatim je ubio njenog oca koji je pokušao da je spasi.

Marko se tokom hapšenja rugao svojoj tašti, a dok ga je policija izvodila iz kuće sa lisicama na rukama on je uz osmeh pitao: "Kako ti je muž?".

Njemu su ranije već sudili zbog uhođenja supruge.

U više navrata je isticao da mrzi i nju i celu njenu porodicu.

Imao zabranu prilaska

Marku je bilo zabranjeno da prilazi ne samo svojoj ženi, već i sinu i svekrvi iako nikada nije bio nasilan prema njima.

On je kobnog dana ispred zgrade čekao da njegova žena izađe, a onda ju je oko 13 časova napao nožem po licu i vratu.

To je video njen otac, koji je odmah izašao da joj pomogne. Marko je u trenutku besa tasta izbo nožem po grudima i starac je u bolnici podlegao povredama.

On je odmah priveden i određeno mu je policijsko zadržavanje. S obzirom na to da je ranije uhodio porodicu i pretio bivšoj ženi, veruje se da će mu sud to uzeti kao otežavajuću okolnost prilikom suđenja.

(Kurir.rs/ Telegraf.rs/ Preneo: T.A./ Foto: Ilustracija)

Bonus video:

01:56 POČELO JE VINOM, NASTAVILO PIVOM I RAKIJOM, A ZAVRŠILO NOŽEM! Šok detalji brutalnog incidenta u Borči u kom je IZBODEN MUŠKARAC