LETELI SA PREDSEDNIKOM PO MAGLI U LETELICI IZ PROŠLOG VEKA Eksperti o tragediji u Iranu: Nećemo saznati do kraja rezultate istrage

Dramatična situacija na Bliskom Istoku postala je još ranjivija posle tragedije u Iranu. Predsednik ove države Ebrahim Raisi, ministar spoljnih poslova i još sedam osoba poginulo je juče u padu helikoptera. Njihova letilica se srušila zbog magle, ali je svima neobičan trenutak nesreće, kada Iran ima važnu ulogu tokom konflikta na Bliskom Istoku.

Raisi nije bio univerzalno popularan unutar Irana, što već sada dovodi do toga da nekim grupama imponuje odlazak vodje, pa čak i slave.

O ovoj temi govorili su gosti emisije Usijanje: Marko Lakić, novinar lista “Politika”, i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

- Sve što leti može i da padne. Ključni faktor je taj let po magli. Znate kako vi kad lete po magli, ne znate gde letite i ne znate šta je ispred vas. Inače to je jedan prilično bazičan tip helikoptera, Agusta Bell 212. Koliko je meni poznato, nema neku naprednu avioniku, to je inače stari helikopter. Danas sam pokušavao da saznam kada je otprilike napravljen. Barata se činjenicama da je on možda napravljen pre osamdesetih godina. Inače, Iranci lete sa prilično zastarelom opremom. Svaki let po takvim uslovima je vrlo rizičan. To govori o neozbiljnosti organizacije. Poletite kroz oblak sa predsednikom države, pa ne znate gde ćete izaći iz tog oblaka ili možda udarite u vrh planine. Nadležne vlasti kažu da su to tehnički problemi. Ne radi se tu o tehničkim problemima. Tehnički problem bi možda bio uzrok pada da je bilo idealno lepo vreme, a ne da oni lete kroz neki klanac, kroz neke planinske vrhove i da udare u planine - rekao je Lakić.

06:59 LETELI SA PREDSEDNIKOM PO MAGLI U AVIONU IZ PROŠLOG VEKA Eksperti o tragediji u Iranu: Nećemo saznati do kraja rezultate istrage

- Kada gledamo i analiziramo, mi vidimo da je to materijalni faktor koji je doveo dakle do ove nesreće. Nesreće se dakle dešavaju, ali nisu sve nesreće jednake, jer nije svejedno ko doživi nesreću. Ono što takođe znamo, znamo da sankcije prema Iranu rade. Jer kada pogledate u kakvoj starudiji oni voze predsednika, onda vam je poprilično jasno koliko sankcije dave Iran i koliko Iran nema pouzdane saveznike. Onda shvatite da oni koji su često brutalni prema sopstvenom narodu nisu u stanju jedan helikopter valjan da nabave. To sve uzima danak Irana i ovo je teška godina za Iran - rekao je Obradović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Mi nećemo saznati do kraja rezultate istrage. Zašto? Iz prvog razloga što Iran ne sme da izgleda slabo prema spoljnjem svetu, a ne sme ni da izgleda slabo prema svojim građanima.

Kurir.rs

