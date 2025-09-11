AMERIKA NA NOGAMA, POTRAGA OD VRATA DO VRATA ZA UBICOM TRAMPOVOG SARADNIKA! Predsednik SAD kaže da je ovo "mračan trenutak", oglasili se Melanija i Švarceneger
Čarli Kirk (31), saradnik američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio uticajan među konzervativnom omladinom, preminuo je sinoć u bolnici nakon što je pogođen hicem u vrat nakon govora u kampusu Univerziteta Juta veli.
Federalni istražni biro (FBI) je saopštio da je oslobođena osoba koja je prvobitno uhapšena pod sumnjom da je izvršila napad, a potraga za ubicom Kirka i dalje traje.
Policija traga za ubicom Čarlija Kirka
Skup u Juti na kojem je ubijen Čarli Kirk
Melanija Tramp i Švarceneger
Melanija Tramp, prva dama SAD, odala je počast Kirku, koji je imao dvoje dece.
Ona je u objavi na društvenoj mreži X napisala da će njegova "deca rasti uz priču umesto uz uspomene, fotografije umesto smeha i tišinu umesto očevog glasa".
Poruku povodom ubistva Kirka je na istoj društvenoj mreži oprostio i Arnold Švarceneger, bivši republikanski guverner Kalifornije.
On je napisao da je u Americi "politika postala bolest i to smrtonosna".
Guverner Jute: Političko ubistvo
Spenser Džej Koks, republikanski guverner savezne države Juta u kojoj se dogodilo ubistvo Kirka, poručio je da je u pitanju "političko ubistvo".
On je pozvao Amerikance da prestanu da "mrze" jedni druge i naredio da zastave SAD budu spuštene na pola koplja u Juti, što je i Tramp učinio u Beloj kući.
Tramp: Mračan trenutak za Ameriku
Američki predsednik Donald Tramp oprostio se od Kirka objavom na svojoj društvenoj mreži Trut (Istina).
- Veliki, pa čak i legendarni Čarli Kirk je preminuo. Niko nije bolje razumeo američku omladinu bolje od Čarlija. SVI su ga voleli i divili su mu se, a pogotovo ja i sada, kada više nije sa nama, Melanija i ja smo svim srcem uz njegovu divnu ženu Eriku i porodicu. Čarli, volimo te - napisao je Tramp.
Malo kasnije Tramp je objavio i klip snimljen u Ovalnoj sobi Bele kuće u kojem se obratio naciji i poručio da smrt Kirka predstavlja "mračan trenutak za Ameriku".
- Ispunjeni smo tugom i besom zbog gnusnog ubistva Čarlija Kirka - kazao je Tramp.