Policija traga za ubicom Čarlija Kirka

Američka policija traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika predsednika Donalda Trampa, nakon pucnjave u kampusu Univerziteta Juta

Skup u Juti na kojem je ubijen Čarli Kirk

Trampov saradnik pogođen u vrat

Melanija Tramp i Švarceneger

Melanija Tramp, prva dama SAD, odala je počast Kirku, koji je imao dvoje dece.

Donald i Melanija Tramp na utakmici Čelsi - PSŽ

Ona je u objavi na društvenoj mreži X napisala da će njegova "deca rasti uz priču umesto uz uspomene, fotografije umesto smeha i tišinu umesto očevog glasa".

Poruku povodom ubistva Kirka je na istoj društvenoj mreži oprostio i Arnold Švarceneger, bivši republikanski guverner Kalifornije.

Arnold Švarceneger

On je napisao da je u Americi "politika postala bolest i to smrtonosna".

Guverner Jute: Političko ubistvo

Spenser Džej Koks, republikanski guverner savezne države Juta u kojoj se dogodilo ubistvo Kirka, poručio je da je u pitanju "političko ubistvo".

On je pozvao Amerikance da prestanu da "mrze" jedni druge i naredio da zastave SAD budu spuštene na pola koplja u Juti, što je i Tramp učinio u Beloj kući.

Tramp: Mračan trenutak za Ameriku

Američki predsednik Donald Tramp oprostio se od Kirka objavom na svojoj društvenoj mreži Trut (Istina).

- Veliki, pa čak i legendarni Čarli Kirk je preminuo. Niko nije bolje razumeo američku omladinu bolje od Čarlija. SVI su ga voleli i divili su mu se, a pogotovo ja i sada, kada više nije sa nama, Melanija i ja smo svim srcem uz njegovu divnu ženu Eriku i porodicu. Čarli, volimo te - napisao je Tramp.

Malo kasnije Tramp je objavio i klip snimljen u Ovalnoj sobi Bele kuće u kojem se obratio naciji i poručio da smrt Kirka predstavlja "mračan trenutak za Ameriku".

- Ispunjeni smo tugom i besom zbog gnusnog ubistva Čarlija Kirka - kazao je Tramp.

U toku potraga za ubicom, policija ide od vrata do vrata

BBC prenosi da američka policija ide "od vrata do vrata" dok traga za ubicom Kirka.

Na skupu u Juti bili su Kirkova supruga i sin, ali oni nisu povređeni, kao ni bilo ko od studenata koji su slušali govor konzervativnog aktiviste.