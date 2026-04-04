Juče je potvrđeno da je Iran u jednom danu oborio dva američka vojna aviona. Iranske snage pucale su i na helikoptere koji su bili u akciji spasavanja pilota. Evakuisan je jedan pilot F-15, dok su članovi posade ranjeni.

Tramp je za za NBC News rekao da obaranje američkog aviona neće uticati na pregovore sa Iranom.

"Njujork tajms" je saopštio da se srušio i drugi američki borbeni avion A-10 i da je pilot spašen.