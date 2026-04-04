TRAMP OBJAVIO ŠOKANTAN SNIMAK: "Veliki napad na Teheran, ubijeno mnogo iranskih vođa"! Iran odgovorio na Trampov ultimatum: Ceo region će postati PAKAO za vas!
Juče je potvrđeno da je Iran u jednom danu oborio dva američka vojna aviona. Iranske snage pucale su i na helikoptere koji su bili u akciji spasavanja pilota. Evakuisan je jedan pilot F-15, dok su članovi posade ranjeni.
Tramp je za za NBC News rekao da obaranje američkog aviona neće uticati na pregovore sa Iranom.
"Njujork tajms" je saopštio da se srušio i drugi američki borbeni avion A-10 i da je pilot spašen.
Zatvorena je jedna od najvećih svetskih fabrika aluminijuma, a veliki požar je izbio u gasnom postrojenju u UAE, dok je proizvodnja obustavljena. U iranskom napadu u Kuvajtu pogođeno je postrojenje za proizvodnju struje i desalinizaciju.
Iran bi mogao da koristi pilota F-15 kao mamac
Nestali član posade američkog borbenog aviona F-15E koji je oboren iznad Irana verovatno pokušava da se sakrije i izbegne otkrivanje dok je u toku intenzivna potraga, rekao je za BBC bivši pregovarač u krizi sa taocima.
Netanjahu: Napadi na Iran uništili 70 odsto kapaciteta zemlje za proizvodnju čelika
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u petak da su napadi na Iran uništili oko 70 odsto kapaciteta zemlje za proizvodnju čelika.
Na konferenciji za štampu, Netanjahu je rekao da on i američki predsednik Donald Tramp, "u punoj koordinaciji između izraelske vojske i američke vojske… nastavljaju da uništavaju teroristički režim u Iranu".
"Eliminišemo komandante, bombardujemo mostove, bombardujemo infrastrukturu", naveo je on.
Dve najveće iranske čeličane, Khuzestan Steel Company i Mobarakeh Steel Company, primorane su da obustave rad zbog zajedničkih američko-izraelskih napada.
SAD će iscrpeti zalihe raketa u napadima na Iran
Naredni koraci u američkoj vojnoj kampanji protiv Irana iscrpeće gotovo celokupne zalihe "nevidljivih" krstarećih raketa tipa
JASSM-ER, koje će biti povučene iz skladišta namenjenih drugim regionima, izjavio je danas za Blumberg neimenovani izvor koji ima saznanja o tome.
Izvor je rekao da je naredba da se ovo oružje, vredno oko 1,5 miliona dolara po komadu, prebaci iz skladišta na Pacifiku izdata krajem marta.
"Napad na teheranski univerzitet je ponašanje iz kamenog doba"
Iranski ministar nauke Hosein Simaei Saraf osudio je današnji napad na Teheranski univerzitet, nazvavši ga „ponašanjem kamenog doba“. U vazdušnom napadu je teško oštećen centar za laserska istraživanja, a Saraf je oštro kritikovao napadače tokom obilaska lokacije
„Neprijatelj bez korena u istoriji, kulturi i civilizaciji ponaša se gore od ljudi iz kamenog doba“, rekao je. Još nije jasno ko je izvršio napad, da li su to bile američke ili izraelske snage, niti zašto je istraživački centar bio meta.
Izrael je ranije više puta ciljao iranske naučnike i istraživačke objekte povezane sa nuklearnim programom.
Tramp: Veliki napad na Teheran, ubijeno mnogo iranskih vođa
Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social snimak koji prikazuje "ogroman napad na Teheran".
Uz snimak je naveo da je u napadu ubijeno "mnogo iranskih vojnih vođa koji su ih loše i nepromišljeno vodili".
Trampove tvrdnje dolaze u jeku intenzivnih napada na iranske vojne i političke ciljeve, u kojima su ranije već ubijeni visoki zvaničnici, uključujući vrh vojnog i bezbednosnog aparata.
Sukob između SAD-a, Izraela i Irana dodatno se zaoštrava, dok obe strane iznose oprečne tvrdnje o razmerama štete i broju poginulih u najnovijim napadima.
Iranski komandant: Vrata pakla će se otvoriti za SAD i Izrael
Komandant Hatam al-Anbije, glavne komande protivvazdušne odbrane Irana, Ali Abdolahi, zapretio je da će se „vrata pakla otvoriti“ za SAD i Izrael ako sukob dalje eskalira. Njegovi komentari dolaze nakon što je američki predsednik Donald Tramp dao Iranu 48 sati da postigne dogovor ili otvori Ormuski moreuz, preteći da će u suprotnom „nastati pakao“.
Abdolahi je nazvao Trampa „agresivnim i ratohuškačkim predsednikom“ i opisao njegove pretnje napadom na infrastrukturu kao „očajnički, uznemireni, neuravnoteženi i glupi potez“. Dodao je da će, ako SAD napadnu iransku infrastrukturu, Teheran uzvratiti napadima na infrastrukturu koju koriste američka vojska i Izrael „bez ikakvih ograničenja“.
Huti udarili na Izrael: Na meti aerodrom Ben Gurion i vojne baze
Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je izvršila napad usmeren na izraelski aerodrom Ben Gurion, kao i na vitalne vojne lokacije na jugu Izraela.
U saopštenju koje je objavila televizija Al-Masira, povezana sa Hutima, jemenska grupa je navela da je napadu korišćena kasetna raketa, kao i brojni dronovi, prenosi Al Džazira.
Izraelska vojska je ranije saopštila da je otkrila raketu lansiranu iz Jemena ka njenoj teritoriji i da su njeni odbrambeni sistemi aktivirani.
Iran odgovorio na Trampov ultimatum
Iran je odgovorio na novi ultimatum američkog predsednika Donalda Trampa. U saopštenju koje su preneli iranski državni mediji, portparol je upozorio: „Ne zaboravite da ako se agresija proširi, ceo region će postati pakao za vas.“
„Iluzija o porazu Islamske Republike Iran pretvorila se u močvaru u kojoj ćete potonuti“, dodao je.
Irak izuzet od ograničenja prolaska kroz Ormuski moreuz
Komanda zajedničkih vojnih snaga Katam al‑Anbija iz Irana saopštila je da će Irak biti izuzet od bilo kakvih ograničenja u tranzitu kroz Ormuski moreuz, javljaju iranski mediji.
Portparol Komande Ebrahim Zolfaghari pojasnio je u saopštenju da se politika zatvaranja moreuza odnosi samo neprijateljske države Irana i istakao respekt Teherana prema iračkom suverenitetu, prenosi Shafaq.com.
On je, takođe, naglasio zajedničke stavove javnosti u obe zemlje, napominjući da iranski narod nije izolovan i dodao da Bagdad podržava Teheran.
Ormuski moreuz je strateški važan morski prolaz kroz koji se prevozi veliki deo svetske nafte, a Iran je tokom eskalacije napetosti u regionu postavio ograničenja za prolaz brodova iz zemalja koje smatra neprijateljskim.
Netanjahu: Napali smo iranska petrohemijska postrojenja
Izrael je napao iranska petrohemijska postrojenja, potvrdio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, javlja CNN.
Petoro poginulih u izraelskom napadu na iranski petrohemijski kompleks
Iranski državni mediji izveštavaju da je pet ljudi poginulo u izraelskom napadu na petrohemijski kompleks u Mahšaru na jugozapadu zemlje.
Prema istim izvorima, još oko 170 ljudi je potražilo medicinsku pomoć zbog povreda, navodi agencija Fars bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi.
Izraelska vojska tvrdi da je to jedan od ključnih pogona za proizvodnju materijala za eksplozive i balističke rakete.
Više od 1.000 ljudi na protestu u Tel Avivu zbog izraelskog rata sa Iranom i Hezbolahom
Više od 1.000 ljudi okupilo se večeras u centru Tel Aviva protestujući zbog izraelskog rata sa Iranom i libanskim pokretom Hezbolah, preneli su francuski mediji.
Okupljeni su uzvikivali - "Ne bombardujte, već razgovarajte" i "Dosta je Bibijevih gluposti" - aludirajući na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Demonstranti su na dlanovima ispisivali antiratne poruke "Ne ratu" i "Zaustavite rat".
Ubrzo posle početka skupa, policija, koja je zbog bezbednosnih mera vezanih za rat odobrila samo okupljanje ograničeno na 150 ljudi, potisnula je demonstrante, od kojih su se neki ipak vratili na trg, ili seli na zemlju.
"Ovde smo da zahtevamo kraj rata u Iranu, rata u Libanu, tekućeg rata u Pojasu Gaze i da okončamo pogrome na Zapadnoj obali", rekao je jedan demonstrant, dok je drugi nosio transparent sa natpisom "Netanjahu je najveća pretnja postojanju Izraela".
Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, dok Iran odgovara raketnim napadima na američke baze u regionu, a gađa i mete u Izraelu.
Izrael je 2. marta pokrenuo i napade na jug Libana gde je uporište Hezbolaha, koji podržava Iran.
SAD imaju ključnu prednost u potrazi za nestalim pilotom
SAD imaju ključnu prednost u potrazi za nestalim članom posade oborenog lovca F-15E u Iranu, izjavio je za Skaj njuz bezbednosni analitičar Ari Arameš.
„Trenutno je u Iranu noć, i to su dobre vesti“, rekao je Arameš. „To značajno smanjuje sposobnost iranskih snaga da pretražuju, dok su američke specijalne snage daleko bolje u noćnim operacijama.“
Ostaci iranskog drona povredili četiri osobe u Bahreinu
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da su četiri osobe povređene i da je nekoliko kuća oštećeno nakon što su ostaci iranskog drona pali na ostrvo Sitra.
Prema navodima vlasti, šteta je nastala nakon što su dronovi presretnuti, a službe hitne pomoći su intervenisale na terenu i pružile medicinsku pomoć povređenima.
Više od 1.400 poginulih u izraelskim napadima u Libanu
Broj žrtava izraelskih napada u Libanu premašio je 1.400, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja, uključujući najmanje 126 dece, otkako je Izrael 2. marta počeo napade na mete za koje tvrdi da su povezane sa Hezbolahom.
Među poginulima su najmanje 54 zdravstvena radnika i 93 žene.
Izraelski vojnik ubijen na jugu Libana
Izraelska vojska je saopštila da je u borbama na jugu Libana poginuo 21-godišnji vojnik Gaj Ludar, pripadnik izviđačke jedinice.
U istom incidentu, koji se dogodio tokom noći, još jedan izraelski vojnik je teško ranjen.
Kuvajt presreo rakete i dronove
Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da je odgovorilo na osam raketa i 19 dronova koji su ušli u vazdušni prostor zemlje u protekla 24 sata.
Prema njihovim izjavama, u napadima nije bilo ljudskih žrtava niti materijalne štete.
Iranske rakete lete ka Izraelu
Izraelska vojska je objavila da je identifikovala novu grupu raketa lansiranih iz Irana ka izraelskoj teritoriji. Ovo je šesto takvo upozorenje koje su Izraelske odbrambene snage danas izdale na svom Telegram kanalu, ukazujući na nastavak intenzivnih napada tokom celog dana.
Od početka rata, Iran je redovno koristio balističke rakete i dronove za napade na Izrael i američke ciljeve u regionu, a sirene su se oglašavale širom zemlje kako bi stanovništvo pomerile u zaštićena područja.
Fico zahteva ukidanje sankcija Rusiji zbog energetske krize
Slovački premijer Robert Fico izjavio je da bi Evropska unija trebalo da ukine sankcije ruskoj nafti i gasu i obnovi protok kroz gasovod Družba kako bi se ublažila energetska kriza povezana sa ratom u Iranu.
Fico je, nakon razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, rekao da EU treba da obnovi dijalog sa Rusijom i obezbedi uslove za snabdevanje energentima iz svih izvora, uključujući i Rusiju.
Mađarska i Slovačka se unutar EU ističu po održavanju odnosa sa Moskvom. U međuvremenu, cene nafte naglo rastu od početka američko-izraelskih napada na Iran, a Međunarodna agencija za energiju upozorava na najveći poremećaj u snabdevanju naftom u istoriji.
Hronologija Trampovih ultimatuma Iranu
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Iranu „paklom“ ako ne postigne dogovor ili ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, što je najnoviji u nizu ultimatuma koje je izdao tokom rata.
21. mart: Tramp preti da će „uništiti“ iranska energetska postrojenja ako Iran ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati.
23. mart: Tvrdi da su pregovori „veoma dobri i produktivni“ i odlaže napade na energetsku infrastrukturu za pet dana
27. mart: Objavljuje desetodnevnu pauzu u napadima na iranska energetska postrojenja, do 6. aprila.
4. april: Daje još jedan rok od 48 sati i preti da će Iranu „doći pakao“ ako ne popusti.
Iranski raketni napad na Izrael, ima povređenih
Iran je danas ispalio seriju balističkih raketa prema centralnom Izraelu, oštetivši nekoliko stambenih zgrada i ranivši šest osoba, javili su izraelski mediji.
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u gradovima Ramat Gan, Givataim, Bnei Brak i Petah Tikva, a izveštaji sa terena govore o zgradama sa razbijenim zidovima i prozorima.
Isporuke gasa iz Irana južnom Iraku su obustavljene - saopštenje
Snabdevanje gasom iz Irana južnom regionu Iraka je potpuno obustavljeno, navodi Al Džazira Arabik.
Novinski list je citirao saopštenje iračkog ministarstva električne energije.
Tramp Iranu: Vreme ističe! Još 48 sati pre nego što će se sav pakao obrušiti na njih!
Predsednik SAD Donald Tramp se upravo oglasio na društvenoj mreži Truth Social i opet je zapretio Iranu.
- Sećate li se da sam Iranu dao deset dana da POSTIGNE DOGOVOR ili OTVORI ORMUSKI MOREUZ. Vreme ističe! Još 48 sati pre nego što će se sav pakao sručiti na njih! Slava Bogu! Predsednik Donald J. Tramp - napisao je američki predsednik.
Iran pripisuje obaranje američkih aviona novim sistemima PVO
Vrhovna zajednička vojna komanda Irana pripisala je novim iranskim sistemima protivvazdušne odbrane obaranje dva američka ratna aviona u petak, prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji IRNA.
Portparol Ebrahim Zolfagari rekao je da je petak bio „poniženje“ za SAD i Izrael, pripisujući zasluge novim „domaće proizvedenim“ sistemima protivvazdušne odbrane, javlja IRNA.
Dodaje da će Iran „sigurno postići potpunu kontrolu nad nebom naše zemlje“ kako se ovi novi sistemi budu uvodili „jedan za drugim“.
Centralna komanda SAD nije potvrdila detalje o obaranju bilo kog aviona.
Irak zatvorio granični prelaz sa Iranom
Irak je zatvorio granični prelaz Šalamčeh sa Iranom nakon što je u vazdušnim napadima na iranskoj strani poginuo irački državljanin, rekli su bezbednosni izvori za Rojters.
Još pet Iračana je povređeno u napadu, rekli su izvori, dodajući da je iračka policija pronašla telo jednog muškarca, dok su povređeni prevezeni u bolnicu, većina njih u kritičnom stanju.
Prelaz, koji se nalazi u južnoj iračkoj provinciji Basra, jedna je od glavnih ruta za uvoz povrća i druge hrane iz Irana, javio je Rojters.
Britanska policija uhapsila četvrtu osobu u vezi sa paljevinom vozila hitne pomoći jevrejske zajednice u Londonu
Britanska policija uhapsila je četvrtu osobu u vezi sa paljevinom vozila hitne pomoći jevrejske zajednice u Londonu. Incident se dogodio 23. marta u Golders Grinu, kada su zapaljena četiri vozila ispred sinagoge.
Trojica muškaraca već su optužena za podmetanje požara i ugrožavanje života, a vlasti navode da je napad bio ciljan i unapred planiran.
Psihijatrijska bolnica u Teheranu oštećena u napadima
Psihijatrijska bolnica Delaram Sina je oštećena u nedavnim američkim i izraelskim vazdušnim napadima u južnom delu Teherana. Zbog napada, neke sobe bolnice su bile potpuno neupotrebljive, a oštećene su i administrativne kancelarije.
Osoblje bolnice intenzivno radi na saniranju štete i ponovnom otvaranju pogođenih područja za lečenje.
Direktor klinike Mohamed Asgari rekao je za Anadoliju da su se napadi dogodili preko puta klinike, a udarni talas i šrapneli su oštetili objekat. Asgari je rekao da su svi prozori i vrata bolnice bili polomljeni i da su pacijenti nakon napada premešteni u drugu zgradu.
Naglasio je da rade u veoma teškim uslovima i dodao da su se pre rata pripremali za proširenje bolnice, ali da to više nije moguće u sadašnjim okolnostima.
Asgari je rekao da se u bolnici leči 30 pacijenata, ali da su se u vreme napada nalazili na drugoj lokaciji. „Da su pacijenti bili unutar zgrade tokom napada, mogli smo se suočiti sa mnogo gorom situacijom“, rekao je.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da su UAE presrele 23 rakete i 56 dronova
U svom dnevnom izveštaju, Ministarstvo odbrane UAE navodi da je 4. aprila presrelo 23 balističke rakete i 56 dronova iz Irana.
Ovim se ukupan broj presretanja od početka sukoba povećava na 498 balističkih raketa, 23 krstareće rakete i 2.141 drona, navodi se u objavi na društvenim mrežama.
Vlasti kažu da su dva pripadnika oružanih snaga, jedan izvođač radova i još 10 ljudi poginuli u UAE od početka rata. Dvesta sedamnaest ljudi je povređeno.
Posledice današnjih napada u Teheranu
Iran: Pogodili smo brod povezan s Izraelom u Ormuskom moreuzu
Iranski dron pogodio je brod povezan s Izraelom u Ormuskom moreuzu, tvrdi iranski Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) u saopštenju. Brod MSC "Išika" se "zapalio", objavila je komanda mornarice IRGC-a.
Izraelske vlasti za sada se nisu oglašavale povodom iranskih tvrdnji.
Evakuisano 198 ljudi iz nuklearne elektrane Bušer
Skoro 200 ljudi je evakuisano iz iranske nuklearne elektrane Bušer, saopštio je šef ruske kompanije za nuklearnu energiju Rosatom.
Ova vest dolazi nakon ranijih izveštaja da je vazdušni napad pogodio obim postrojenja, u kojem je poginuo radnik obezbeđenja.
Udar je oštetio jednu zgradu, ali se ne veruje da je oštetio glavne delove postrojenja.
Evakuacija je počela u subotu ujutru i 198 ljudi je napustilo zemlju, prema saopštenju šefa Rosatoma koje je prenela novinska agencija Interfaks.
Nije odmah bilo jasno da li je evakuacija povezana sa vazdušnim napadom koji je pogodio perimetar.
Današnji napadi na Bejrut
Libanski snimci prikazuju izraelski vazdušni napad u blizini Tira
Snimci koje su objavili libanski mediji prikazuju izraelski vazdušni napad na Burdž el Šemali, blizu priobalnog grada Tira, pre nekog vremena.
Izraelske odbrambene snage su ranije danas izdale novo upozorenje za evakuaciju nekoliko zgrada u oblasti Tira, iako je za taj priobalni grad već važila opšta naredba o evakuaciji.
IDF tvrdi da su napali komandne centre iranskih snaga Kuds u Bejrutu
Komandni centri u Bejrutu koji pripadaju Kuds snagama, eksteritorijalnom ogranku iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde, bombardovani su juče od strane izraelskog vazduhoplovstva, saopštila je IDF.
Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da su komandni centri pripadali Libanskom korpusu Kud snaga, koji „služi kao veza između Hezbolaha i iranskog terorističkog režima i podržava jačanje snaga i vojno učvršćivanje Hezbolaha“.
Pored toga, IDF kaže da je u libanskoj prestonici napala dva komandna centra koja pripadaju Palestinskom islamskom džihadu, „koje su viši zvaničnici organizacije koristili za donošenje odluka i koordinaciju sa Hezbolahom“.
Izraelska mornarica je takođe napala osmatračnicu Hezbolaha, dodaje vojska.
Posledice napada na Ramat Gan u Izraelu
Služba hitne pomoći Magen David Adom saopštila je da je delovala u šest područja u centralnom Izraelu nakon iranskih napada u subotu, prenose izraelski mediji.
Zgrade su oštećene u gradu Ramat Gan, istočno od Tel Aviva. Za sada nema izveštaja o poginulima.
Ranije su Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile da su identifikovale projektile ispaljene iz Irana, pozivajući javnost da se skloni u zaštićeni prostor.
Traje potraga za pilotom srušenog F-15
Potraga za nestalim američkim pilotom u Iranu se nastavlja nakon što su dva američka vojna aviona srušena u odvojenim incidentima. Iran tvrdi da je juče iznad jugozapada zemlje oborio borbeni avion F-15, što bi bio prvi takav slučaj od početka rata.
Američki mediji navode da su specijalne snage spasile jednog člana posade, dok se za drugim i dalje traga.
Iranski državni mediji pozvali su stanovnike planinskih pokrajina Kohgilujeh i Bojer-Ahmad, kao i Huzestana, da učestvuju u potrazi za članovima posade.
U odvojenom incidentu, iranski mediji navode da se američki jurišni avion A-10 srušio u Persijskom zalivu nakon što je pogođen iranskom odbranom.
Američki zvaničnik rekao je za Rojters da nije jasno da li je avion oboren ili se sam srušio, dok američki mediji navode da je pilot spašen.
Iranski šef diplomatije napao američke medije
Iranski ministar spoljnih poslova optužio je američke medije za pogrešno prikazivanje njegovih izjava.
- Mi nikada nismo odbili da odemo u Islamabad - rekao je, referišući na glavni grad Pakistana. Dodao je da je ključ u završetku sukoba.
- Ono što nas zanima su uslovi za konačan i trajan kraj ilegalnog rata koji nam je nametnut - rekao je.
Ranije je objavljeno da su pregovori o prekidu vatre, kojim pokušavaju da posreduju regionalne države uključujući Pakistan, zapeli.
Abas Aragči: "Radioaktivna aktivnost uništiće život u zemljama Zaliva"
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči komentarisao je napad u blizini nuklearne elektrane Bušer.
- Sećate li se reakcije Zapada na borbe u blizini nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini? Izrael i SAD su do sada četiri puta bombardovali našu elektranu u Bušeru. Radioaktivna aktivnost uništiće život u prestonicama zemalja GCC-a (Savet za saradnju zalivskih zemalja), a ne u Teheranu. Napadi na našu petrohemijsku industriju takođe otkrivaju prave ciljeve - napisao je Aragči na društvenim mrežama.
Sjedinjene Američke Države i Izrael za sada nisu potvrdili umešanost u ovaj napad.
Kako su neki Iranci reagovali na obaranje američkog aviona
Dopisnik BBC-ja je razgovarao sa nekoliko kontakata u Iranu o tome šta misle o obaranju američkog aviona. Oni sa kojima je pričao protive se aktuelnoj vlasti, ali imaju različita mišljenja.
- Mislim da je ovo priprema za kopnenu invaziju. Mislim, više od 30 dana od početka rata, vaš avion je uništen, pilot vam je zaglavljen u drugoj zemlji, ne možete da uništite raketni položaj, a pogodite most, nije baš impresivno, zar ne? - rekao je muškarac u dvadesetim godinama iz Teherana.
- SAD su uradile stvari koje ranije nisu u Iranu, mislim. Situacija nije normalna, nadam se da neće uzeti pilota kao taoca - rekao je muškarac u tridesetim godinama iz Teherana.
- Da mi je neko ispričao ovu priču i da se radi o nekoj drugoj zemlji, rekla bih da je izmišljena - rekla je devojka iz Teherana.
- Rekao bih da treba sačekati da vidimo šta će Donald Tramp zapravo uraditi. Prerano je za zaključke. Plašim se da bi se situacija mogla naglo okrenuti u korist Islamske Republike ako odluči da uništi energetsku infrastrukturu nakon ovoga - rekao je muškarac u tridesetim iz Karadža, grada blizu Teherana.
I dalje je veoma teško stupiti u kontakt s ljudima unutar Irana zbog prekida interneta, ali neki uspevaju da se povežu putem satelitskog interneta kao što je Starlink i drugim metodama, iako to nosi visoke troškove.
Korišćenje ili posedovanje Starlinka može dovesti do kazne zatvora do dve godine.
Povećan iranski izvoz nafte sa ostrva Harg
Iranski izvoz nafte sa ključnog ostrva Harg povećan je čak i dok besni rat sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, javljaju iranski mediji.
- Nakon poseta i sastanaka održanih na ostrvu Harg, moram reći da se poslednjih dana izvoz nafte ne samo nije smanjio, već je i povećao - rekao je Musa Ahmadi, šef energetske komisije iranskog parlamenta, a prenosi novinska agencija ISNA.
Ostrvo Harg, koje se nalazi uz zapadnu obalu Irana, vitalni je terminal za izvoz nafte za zemlju.
Američki predsednik Donald Tramp je nedavno zapretio da će uništiti ostrvo ako se uskoro ne postigne sporazum o okončanju rata i ako se Ormuski moreuz "odmah" ponovo ne otvori.
SAD su 13. marta saopštile da su bombardovale vojne ciljeve na ostrvu, ali su se uzdržale od napada na naftnu infrastrukturu tamo.
Snimci eksplozija tokom noći i jučerašnjeg dana u Bejrutu
Video snimci prikazuju noćne napade u Bejrutu, u Libanu. Vide se narandžasti bljeskovi i eksplozije, dok se dim diže iznad glavnog grada. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su tokom noći da su gađale "infrastrukturne objekte Hezbolaha".
Šta znamo, a šta ne, o nestalom američkom pilotu?
Znamo da je američki borbeni avion F-15E, koji obično ima dvočlanu posadu, oboren u južnom Iranu u petak. Pilota su spasile američke snage, ali se oficir za sisteme naoružanja i dalje vodi kao nestao.
U akciji spasavanja učestvovala su dva helikoptera i avion A-10 Warthog. Jedan helikopter, koji je prevozio spašenog pilota iz F-15E, pogođen je vatrom iz lakog naoružanja, pri čemu su članovi posade povređeni, ali je letelica bezbedno sletela.
Avion A-10 Warthog, koji je pomagao u operaciji spasavanja, takođe je pogođen - pilot se katapultirao iznad Zaliva i kasnije je spašen.
Iran tvrdi da je oborio američki A-10 Warthog koji je učestvovao u potrazi i spasavanju prvog oborenog aviona.
Iranski zvaničnici nude nagrade od oko 50.000 funti (66.100 dolara) građanima koji pomognu u hvatanju nestalog američkog vojnika, prenose državni mediji.
Ono što ne znamo jeste trenutno stanje američke misije potrage i spasavanja. Takođe nema potvrde iz Irana da li je lociran nestali član posade.
Nije poznato ni da li je nestali član posade živ, niti da li je A-10 Warthog, za koji Iran tvrdi da je oboren, isti avion koji je učestvovao u američkoj akciji spasavanja.
Nuklearna agencija poziva na „maksimalnu vojnu uzdržanost“ nakon incidenta blizu nuklearke Bušer
Međunarodna agencija za atomsku energiju - globalni nadzornik nuklearne energije - saopštila je da je obaveštena o napadu u blizini nuklearne elektrane Bušer i izrazila „duboku zabrinutost“.
„Nije prijavljeno povećanje nivoa zračenja“, piše na X.
U njemu se navodi da lokacije nuklearnih elektrana i obližnja područja „nikada ne smeju biti napadnuta“ i poziva se na „maksimalnu vojnu uzdržanost“ kako bi se izbegla nuklearna nesreća.
Glasanje Saveta bezbednosti UN o rezoluciji Bahreina za prolaz kroz Ormuz odložen za sledeću nedelju
Očekuje se da će Savet bezbednosti UN sledeće nedelje glasati o rezoluciji Bahreina kojom se obezbeđuje tranzitni prolaz kroz Ormuski moreuz, javio je u petak Rojters, pozivajući se na diplomate.
Glasanje je prvobitno trebalo da se održi juče , a zatim je pomereno za danas. Nekoliko diplomata sada kaže da je glasanje odloženo do sledeće nedelje bez određenog novog datuma, navodi Rojters.
Nacrt rezolucije, ako bude usvojen, ovlastio bi zemlje da koriste „sva neophodna odbrambena sredstva“ kako bi obezbedile tranzitni prolaz kroz Ormuski moreuz.
Ovlastio bi pomorsku akciju u moreuzu, koji je efikasno zatvoren od početka rata.
Predloženi potez je navodno naišao na otpor Kine, Rusije i drugih.
To bi bilo „legitimizovanje nezakonite i neselektivne upotrebe sile, što bi neizbežno dovelo do dalje eskalacije situacije i ozbiljnih posledica“, izjavio je u četvrtak kineski izaslanik pri UN Fu Cong, prenela je agencija Rojters.
Najnoviji iranski balistički raketni napad na Izrael
Spasilačke snage reaguju na izveštaje o udarima u centralnom Izraelu nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada.
Izraelske odbrambene snage procenjuju da je raketa nosila kasetnu bojevu glavu.
Nema neposrednih izveštaja o povredama.
Iran: Napadnuti veliki petrohemijski kompleks i kompanija na jugu zemlje
Zamenik za bezbednost guvernera južne iranske pokrajine Huzestan izjavio je da je danas meta bio petrohemijski kompleks Mahšahr.
Valiolah Hajati takođe navodi da je napadnuta i petrohemijska kompanija Bandar Imam. Optužio je SAD i Izrael za napade na oba objekta. Iranski mediji prenose Hajatijevu izjavu da je do sada u napadima povređeno pet osoba.
Oba postrojenja deo su iranske petrohemijske industrije i prave proizvode izvedene iz nafte i gasa. Smešteni su na jugu zemlje, predstavljaju važne centre petrohemijske proizvodnje i izvoza duž Persijskog zaliva.
U saopštenju, Organizacija specijalne ekonomske zone petrohemije navela je da su radnici iz industrijske zone evakuisani i da potencijalni zagađivači "ne predstavljaju opasnost po obližnje gradove".
Izraelske odbrambene snage (IDF) su za BBC navele da "ne mogu generalno da komentarišu situaciju".
Projektil je jutros pogodio Kirjat Šmonu na severu Izraela, nisu se oglasile sirene
Spasilačke službe kažu da je udar oštetio put, a šrapneli su pogodili obližnje kuće i automobile. Povređenih nije bilo.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštavaju da istražuju incident.
Francuski kontejnerski brod prošao kroz Ormuz koji je pod iranskom kontrolom
Brod Kribi, pod zastavom Malte i u vlasništvu francuske kompanije CMA CGM, prošao je moreuzom takozvanim "sigurnim koridorom" kroz iranske vode.
Iran preusmerava brodove sa standardne trgovačke rute kroz sredinu moreuza prema severu, oko ostrva Larak, kako bi ih Revolucionarna garda mogla vizualno pregledati. Taj koridor naziva se i "Teheranska naplatna stanica".
Podaci o kretanju broda pokazuju da je Kribi imao uključen sistem praćenja dok je bio u iranskim vodama, a nakon prolaska kroz moreuz signal je isključen.
Pre ulaska u moreuz brod je promenio odredište u oznaku "FRENCH OWNER", verovatno kako bi jasno naznačio vlasništvo iranskim vlastima.
Analitičari Lloyd’s Lista navode da su neki brodovi plaćali i do dva miliona dolara za prolazak, ali nije poznato da li je Kribi platio prolaz.
Francuski predsednik, Emanuel Makron rekao je da vojna operacija za otvaranje moreuza nije realna i da je jedino rešenje diplomatija.
- Moreuz mora da bude ponovo otvoren jer je ključan za tokove energije, đubriva i međunarodnu trgovinu, ali to se može postići samo u dogovoru s Iranom - rekao je Makron.
Projektil je pogodio područje blizu iranske nuklearke
Projektil je pogodio područje u blizini nuklearne elektrane Bušer u Iranu, pri čemu je poginula jedna osoba, javlja agencija Tasnim.
Glavni delovi elektrane nisu oštećeni, navodi se. Za sada nije poznato o kakvom je projektilu reč.
Izraelski grad Bnei Brak pogođen iranskim projektilima
Sirene za vazdušnu uzbunu čuju se neposredno pre nego što projektil pogađa izraelski grad Bnei Brak, istočno od Tel Aviva.
Video snimci prikazuju dim koji se diže s mesta događaja, kao i trepćuća svetla dok ekipe hitnih službi reaguju na terenu.
Iran postavio 5 uslova za kraj rata
Iran je kao jedan od uslova za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom postavio poštovanje svog prava na civilnu upotrebu nuklearne energije, izjavio je diplomatski izvor iz Islamske Republike, javlja ruska državna novinska agencija RIA Novosti.
- Među uslovima za okončanje rata je trajan mir u našoj regiji, a ne tek primirje, s kojim već imamo gorka iskustva. Mehanizam za postizanje trajnog mira uključuje osudu agresora, ratnu odštetu za materijalnu štetu, ukidanje svih sankcija i poštovanje prava Irana na miroljubivu upotrebu nuklearne energije - rekao je izvor.
Iranski uslovi, prema izvoru:
- trajni mir, a ne samo primirje
- osuda agresora
- ratna odšteta
- ukidanje sankcija
- civilna upotreba nuklearne energije
Izraelska vojska: Izveli smo talas napada na ključnu iransku infrastrukturu
Izraelska vojska objavila je da je u petak izvela napade na "ključnu infrastrukturu" u Teheranu.
U saopštenju navodi da je završila "talas napada na infrastrukturne ciljeve terorističkog režima".
Pogođena je lokacija PVO gde su bili pohranjeni projektili namenjeni napadima na avone, kao i vojni objekat zadužen za zaštitu istraživačkih aktivnosti režima.
- Ovi napadi dio su aktualne faze povećavanja štete na ključnim sistemima i temeljima iranskog režima - navodi izraelska vojska.
Prekid interneta u Iranu ušao u 36. dan
Iranski prekid interneta traje već 36 dana, a većina korisnika je odsečena od spoljnog sveta više od 840 sati, prema podacima NetBlocks-a. Povezanost je pala na svega 1% uobičajenog nivoa.
NetBlocks navodi da mera i dalje traje, dok vlasti razmatraju uvođenje višeslojnog sistema „bele liste“ koji bi omogućio ograničen pristup samo odabranim korisnicima.
U međuvremenu, prema saznanjima BBC-ja, pojedini zvaničnici, provladini korisnici i novinari i dalje imaju neograničen pristup internetu, dok drugi plaćaju velike sume kako bi se povezali.
Neki građani uspevaju da pristupe mreži putem satelitskog interneta, poput Starlink-a, ali to je skupo i nosi ozbiljan rizik — u Iranu za njegovo korišćenje ili posedovanje može biti izrečena kazna do dve godine zatvora. Vlasti su već zaplenile stotine ovih uređaja od početka sukoba.
Iranski komandant: Uništili smo preko 160 dronova, nekoliko aviona i raketa
Komandant iranske protivvazdušne odbrane tvrdi da su njegove snage uništile više od 160 dronova, kao i nekoliko borbenih aviona i desetine krstarećih raketa.
Američka strana nije potvrdila da je F-15 koji se srušio iznad Irana oboren iranskom vatrom.
U saopštenju koje je prenela državna agencija IRNA, brigadni general Alireza Elhami rekao je da su njegove snage spremne da iz zasede napadnu „neprijateljske borbene avione i dronove“.
Dodao je da će to učiniti „modernim domaćim metodama i opremom“ razvijenom za delovanje protiv aviona pete generacije i naprednih bespilotnih sistema.
Njegova tvrdnja da je Iran oborio više borbenih aviona nije nezavisno potvrđena.
Avioni pete generacije smatraju se tehnološki najnaprednijim i imaju smanjene mogućnosti vidljivosti na radaru.
F-15 ne spada u tu kategoriju.
Izrael napao Bejrut, Iran ispalio rakete prema centralnom Izraelu
- Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su napade na infrastrukturne lokacije Hezbolaha u Bejrutu - izjavila je vojska na Telegramu. Vojska je takođe izvestila o višestrukim raketnim napadima iz Irana tokom noći.
- Snage za potragu i spašavanje i rezervne i redovne, na putu su prema lokacijama u centralnom Izraelu gde su primljeni izveštaji o udaru - saopštio je IDF. I u Teheranu su stanovnici na severu i zapadu grada svedočili eksplozijama.
Kao odmazdu za američko-izraelske napade pokrenute 28. februara, Iran takođe cilja zemlje Persijskog zaliva koje smatra saveznicima SAD.
Tokom noći stanovnici Bahreina pozvani su da potraže sklonište, dok su u Dubaiju krhotine vazdušnih presretanja padale na pročelja zgrada u dva odvojena incidenta. Nije bilo prijavljenih povređenih, rekli su zvaničnici.
Hvatanje američkog člana posade bio bi "veliki plen" za Iran
Govoreći za radio program Radio 4 Today, Laurel Rap, direktorka programa za SAD i Severnu Ameriku u Čatam hausu, kaže da je spašavanje nestalog člana posade iz oborenog aviona "kritična misija".
Navodi da bi hvatanje američkog člana posade bilo "veliki plen" za Iran, nudeći im "vrlo snažnu pregovaračku polugu".
Ako bi bio zarobljen i ako bi se objavile njegove slike, to bi moglo dodatno da pogorša stav američke javnosti prema već nepopularnom ratu, dodaje Rap.
- Ako bi se te slike pojavile, one bi iz američke perspektive imale ogroman uticaj i mogle bi da promene percepciju.
Ako pripadnik vojske bude zarobljen, postoji rizik da bi deeskalacija sukoba mogla da deluje kao da uzimanje taoca donosi pregovaračku prednost, kaže Rap.
- Trenutno ciljevi ove operacije ostaju nejasni i postaju sve složeniji - navodi ona.
Iran nudi 60.000 dolara onome ko pronađe američkog pilota
Iran nudi 60.000 dolara za američkog pilota koji je nestao nakon pada borbenog aviona F-15, javlja Sky News. Jedan pilot je spašen, dok se za drugim još traga.
- To pokazuje koliko je rizično voditi vazdušni rat u razmerama u kojima to rade izraelske i američke snage - rekla je Skajeva dopisnica Dajana Megni. Dodala je da i Teheran i Vašington pokušavaju da dođu do nestalog pilota.
- Očigledno i Teheran i Vašington žele da ga se domognu - rekla je.
Navela je da su lokalne vlasti ponudile novčanu nagradu.
- Postoji nagrada za tog pilota, lokalne vlasti nude 60.000 dolara ako ga predate policiji živog - rekla je.
Dodala je i da su američke specijalne snage na terenu i da su brzo pronašle prvog pilota.
Reč je o, kako je rekla, "veoma rizičnoj operaciji".
Iran oborio dva američka aviona, traje potraga za pilotom
F-15E borbeni avion srušen je u južnom Iranu u petak, što je nateralo SAD i Iran da tragaju za nestalim američkim članom posade.
Pilot F-15E je spašen, ali se oficir za sisteme naoružanja i dalje vodi kao nestao. U međuvremenu, Iran tvrdi da je oborio i drugi američki ratni avion iznad Zaliva.
Američki mediji navode da je na avion A-10 Warthog pucano tokom misije potrage i spašavanja za prvim oborenim avionom.
Pilot Warthoga se katapultirao iznad Zaliva i potom je spašen, prenosi CBS, partner BBC-ja u SAD.
Amerika do sada u ratu protiv Irana izgubila 7 borbenih aviona
Osim uništenih F-15 i A-10, SAD su do sada izgubile još aviona. Evo pregleda:
2. marta: Tri F-15 srušila je kuvajtska protivvazdušna odbrana u incidentu "prijateljske vatre" iznad Kuvajta. Svih šest članova posade bezbedno se katapultiralo, a američki ministar rata Pit Hegset rekao je da su se piloti već vratili u operacije protiv Irana.
12. marta: Šest članova posade poginulo je kada se njihov tanker KC-135 srušio u Iraku. Američka vojska navodi da avion nije pogođen vatrom, već je učestvovao u incidentu s drugim avionom tokom operacije "Epski bes". Drugi avion je bezbedno sleteo.
27. marta: Američki avion za osmatranje E-3 "Sentry" uništen je na pisti u iranskom napadu na bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji. U napadu je ranjeno najmanje 10 američkih vojnika, bez poginulih. Oštećen je i jedan tanker.
Takođe, američki borbeni avion F-35 prošlog meseca je prinudno sleteo u jednoj bazi na Bliskom istoku nakon što ga je, prema dostupnim informacijama, pogodila iranska vatra.
Dvojica muškaraca pogubljena u Iranu
Dvojica muškaraca pogubljena su u Iranu zbog navodnih veza s opozicionom grupom, izveštavaju mediji.
Iranske vlasti tvrde da su bili povezani s organizacijom Narodni mudžahedini Irana i da su učestvovali u oružanim napadima.
Pogubljenja dolaze nakon niza sličnih slučajeva poslednjih dana.
Globalna naftna kriza pretvara se u krizu svega
Mesec dana od početka rata u Iranu, sve veća nestašica sirove nafte preti da preraste u mnogo ozbiljniji problem - nestašicu gotovo svega. Sukob na Bliskom istoku ograničio je protok nafte i prirodnog gasa kroz Ormuski moreuz, čime je globalna ponuda smanjena za približno petinu.
Ovaj poremećaj nije samo izazvao nagli rast cena goriva, već je uticao i na smanjenje zaliha petrohemijskih proizvoda neophodnih za proizvodnju svakodnevnih predmeta poput obuće, odeće i plastičnih kesa, piše CNN.
Pritisak se sada širi na sve segmente potrošačkog tržišta, uz rast cena materijala kao što su plastika, guma i poliester. Posledice su za sada najizraženije u Aziji, koja čini više od polovine svetske proizvodnje i u velikoj meri zavisi od uvoza nafte i drugih sirovina.
Potraga za nestalim članom američke posade se nastavlja
Američke snage i dalje tragaju za nestalim pripadnikom posade nakon što je borbeni avion F-15 oboren juče na jugu Irana.
Evo najvažnijih informacija o tom događaju:
- Pilot koji je takođe bio u letelici je spašen
- Iranski zvaničnici nude nagrade od oko 50.000 funti (66.100 dolara) građanima koji pomognu u hvatanju nestalog vojnika, prenose državni mediji
- Iran tvrdi da je oborio američki avion A-10 Warthog koji je bio deo misije potrage i spasavanja za prvi oboreni avion
- Pilot Warthoga se katapultirao iznad Persijskog zaliva i kasnije je spašen, prenosi CBS, partner BBC-ja u SAD
- Američki predsednik Donald Tramp nije se zvanično oglasio povodom navoda o obaranju dva američka aviona. Ranije je Bela kuća saopštila da je "predsednik obavešten"
- SAD navode da je 365 pripadnika njihovih snaga ranjeno od početka američko-izraelskog sukoba sa Iranom
Obaranje američkog aviona je veoma retko, evo kada se ranije to dogodilo
Obaranje američkih borbenih aviona izuzetno je retko i dogodilo se svega nekoliko puta poslednjih decenija.
Rat Amerike i Izraela protiv Irana (2026)
Početkom marta tri američka borbena aviona F-15 srušena su iznad Kuvajta u, kako je naveo CENTCOM, "očiglednom slučaju prijateljske vatre", pri čemu su se svih šest članova posade bezbedno katapultirali.
Dana 12. marta u zapadnom Iraku poginulo je svih šest članova posade američkog vojnog aviona za dopunu goriva u incidentu koji je uključivao drugi avion.
Libija (2011)
Još jedan F-15E srušio se u martu 2011. na severoistoku Libije, nakon čega je američka vojska pokrenula operaciju spasavanja pilota.
Irak (2003)
U Iraku je 7. aprila 2003. tokom operacije "Iračka sloboda" oboren F-15E Strike Eagle, pri čemu su poginuli pilot Erik Das i oficir za naoružanje Vilijam Votkins.
Avion je poleteo iz baze Al Udeid u Kataru kako bi izveo napad na ciljeve u blizini Tikrita.
Američko ratno vazduhoplovstvo navodi i da je 8. aprila 2003. u Bagdadu projektil zemlja-vazduh oborio A-10 Thunderbolt II, ali se pilot uspešno katapultirao.
Srbija (SR Jugoslavija, 1999)
Dana 27. marta 1999. godine, tokom NATO bombardovanja Jugoslavije u okviru rata na Kosovu, jedinica Jugoslovenske vojske oborila je američki avion Lockheed F-117 Nighthawk, stelt avion za udar na zemaljske ciljeve, ispalivši protivvazdušnu raketu S-125 Neva/Pechora. To je bilo prvo obaranje jednog stelt aviona u istoriji.
Iran nudi bogatu nagradu onome ko nađe američkog pilota
Državna iranska televizija pozvala je građane da uhvate pilota i obećala "bogatu" nagradu. Iranski državni mediji su izvestili da je američki F-15 oboren iznad juga Irana, što su anonimno potvrdili i američki zvaničnici za više medija.
Ukoliko američka vojska potvrdi ovaj slučaj, to bi bio prvi put da je Iran oborio borbeni avion iznad svoje teritorije od početka rata pre pet nedelja. Administracija američkog predsednika Donalda Trampa za sada nije javno komentarisala ovaj događaj.
Postoje oprečne informacije o tome da li je pilot uspeo da se katapultira pre pada aviona. Iranska državna televizija pozvala je građane da pokušaju da ga uhvate ukoliko je preživeo.
- Ako uhvatite neprijateljskog pilota živog i predate ga policiji, dobićete vrednu nagradu - izjavio je voditelj na televiziji.
Ovo predstavlja novi razvoj događaja u ratu koji traje više od mesec dana, dok američka strana i dalje tvrdi da je Iran oslabljen.
Odgođeno glasanje Saveta bezbednosti UN o Ormuzu
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sledeće nedelje glasaće o rezoluciji koja se odnosi na obezbeđivanje slobodnog prolaza kroz Ormuski moreuz, saznaje Rojters od diplomatskih izvora.
Glasanje je prvobitno bilo planirano za petak, zatim pomereno za kasnije tokom dana, ali za sada nije određen tačan datum.
Ukoliko bude usvojena, rezolucija bi državama omogućila korišćenje "svih neophodnih odbrambenih sredstava" kako bi se obezbedio prolaz kroz moreuz. Takođe bi bila odobrena i pomorska dejstva u tom području, koje je praktično zatvoreno od početka rata.
Američki F-15 koji su srušili Iranci bio iz Britanije
Američki borbeni avion F-15 koji je srušen iznad Irana bio je raspoređen iz Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je zvaničnik za NBC News.
Prema njegovim rečima, avion je bio baziran u RAF Lakenheathu u Safolku.
Baza je u vlasništvu britanskog ministarstva odbrane, ali je data u zakup američkom ratnom vazduhoplovstvu.
Od početka rata tamo sleću američki vojni avioni, a poslednjih dana stigla je i eskadrila A-10 "Thunderbolta", poznatih kao "Warthog".
Fotografije oborenih i navodno oborenih američkih aviona
Sirijska državna televizija: Eksplozije u Damasku
Sirijska državna televizija javlja da su se u subotu rano ujutru čule eksplozije u Damasku i njegovoj okolini.
Uzrok još nije poznat, ali postoji mogućnost da su posledica delovanja izraelske protivvazdušne odbrane koja je presretala iranske rakete.
Izraelski medicinari: Jedna osoba povređena u iranskom raketnom napadu
Izraelska hitna služba saopštila je da je jedna osoba povređena nakon pokušaja presretanja iranskih raketa.
Muškarac star 45 godina zadobio je lakše povrede od stakla u gradu Bnei Brak, u blizini Tel Aviva, i prevezen je u bolnicu.
Sirene u Bahreinu, delovi raketa pali u Dubaiju
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da su se oglasile sirene i pozvalo građane da se sklone na najbliže sigurno mesto.
Ranije su četiri osobe lakše povređene, a više kuća oštećeno u oblasti Sitra, nedaleko od glavnog grada Maname, nakon što su ostaci presretnutih iranskih dronova pali na to područje.
U međuvremenu, u Dubaiju je deo olupine, nastao prilikom uspešnog presretanja u vazduhu, pao na fasadu zgrade u oblasti Dubai Marina. Nije bilo požara niti povređenih.
Elitne američke jedinice za potragu i spasavanje su "švajcarski noževi vazduhoplovstva"
Dok SAD intenzivno tragaju za nestalim članom posade borbenog aviona u Iranu, specijalizovane jedinice za potragu i spasavanje pretražuju teren helikopterima "crni jastreb", rekao je bivši komandant padobranaca-spasilaca američkog vazduhoplovstva.
U izjavi za CBS News, naveo je da, ukoliko se osoba nalazi na nepristupačnom terenu, spasioci skaču iz aviona i nastavljaju potragu pešice.
Kada stignu na teren, njihov cilj je da stupe u kontakt sa nestalim članom posade, pruže medicinsku pomoć ako je potrebna, izbegnu ili zadrže neprijatelja i stignu do lokacije za evakuaciju.
Komandant kaže da je opis njihovog posla kao "teškog i izuzetno opasnog" zapravo potcenjivanje, dodajući da su poznati kao "švajcarski noževi vazduhoplovstva".
Pentagon: 365 američkih vojnika ranjeno od početka rata sa Iranom
Ukupno 365 pripadnika američkih oružanih snaga ranjeno je od početka američko-izraelskog sukoba sa Iranom, prema podacima Pentagona. Ranjeni dolaze iz sledećih grana vojske:
Kopnena vojska - 247
Ratna mornarica - 63
Marinci - 19
Vazduhoplovstvo - 36
Broj poginulih ostaje 13, prema istim podacima.
Izrael gađao položaje Hezbolaha u Bejrutu
Izraelska vojska navodi da izvodi napade na glavni grad Libana, Bejrut.
Izraelske odbrambene snage tvrde da su mete "infrastrukturni objekti Hezbolaha" u gradu.
Rezime 35. dana rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.