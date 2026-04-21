JASNA PORUKA SIJA NAKON RAZGOVORA SA MOĆNIM PRINCOM! Predsednik Kine protiv blokada Ormuskog moreuza, Iran zahteva od Amerike oslobađanje mornara i broda (FOTO)
Danas je 53. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 14. dan prekida vatre, američki predsednik Donald Tramp kaže da će do mirovnog sporazuma sa Teheranom doći "relativno brzo", iako Bela kuća nije pod pritiskom da ga postigne.
Na snazi je i dalje i prekid vatre u Libanu između Izraela i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah, nakon što su proteklog vikenda strdala tri vojnika, od čega dva izraelska i jedan francuski pripadnik mirovnih snaga UN.
Si razgovarao sa Bin Salmanom, želi "normalan saobraćaj" u Ormuskom moreuzu
Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da "treba održavati normalan saobraćaj" kroz Ormuski moreuz.
On je to rekao tokom telefonskog razgovora sa saudijskim princom prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.
BBC podseća da se očekuje se da će se američki predsednik Donald Tramp sastati sa Sijem u Pekingu u maju, nakon što je putovanje šefa Bele kuće u Kinu odloženo zbog rata SAD i Izraela protiv Irana.
Iran traži "hitno oslobađanje iranskog broda, njegovih mornara, posade i njihovih porodica" nakon upada marinaca na "Tusku"
Ministarstvo spoljnih poslova Irana osudilo je danas zaplenu teretnog broda "Tuska“ koji plovio pod iranskom zastavom, a koji su u nedelju uveče zauzele američke snage u Ormuskom moreuzu.
U saopštenju je zatraženo "hitno oslobađanje iranskog broda, njegovih mornara, posade i njihovih porodica".
Snimci koje je objavila vojska SAD prikazuju kako razarač sa navođenim raketama puca na iranski brod i marince sa desantnog amfibijskog broda "USS Tripoli" kako se spuštaju konopcim iz helikoptera na palubu "Tuske".
Tramp se setio operacije "Ponoćni čekić" u Iranu
Američki predsednik Donald Tramp objavio je rano jutros po srpskom vremenu novu poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) o operaciji "Ponoćni čekić" u kojoj su SAD prošle godine bombardovale iranska nuklearna postrojenje tokom 12-dnevnog rata te zemlje s Izraelom.
- Operacija "Ponoćni čekić" donela je potpuno i totalno uništenje lokacija nuklearne prašine u Iranu. Zbog toga će iskopavanje iz toga biti dug i težak proces. Lažne vesti CNN i druge korumpirane medijske mreže i platforme ne odaju našim sjajnim pilotima počast kakvu zaslužuju - uvek pokušavajući da ponize i umanje sve - GUBITNICI!!! - napisao je Tramp.
Tokom operacije "Ponoćni čekić", koju su SAD sprovele u junu 2025, američki vojni avioni napali su iranska nuklearna postrojenja Fordo, Natanz i Isfahan.
Tramp: Iran ili da pregovora ili slede problemi kakve nikada ranije nisu videli
Američki predsednik Donald Tramp insistira na tome da će Iran ili pregovarati sa SAD ili će se suočiti sa "problemima kakve nikada ranije nisu videli".
On je to kazao intervjuu za konzervativnu radio emisiju „Džon Frederiks šou".
- Oni (Iran) će da pregovaraju. A ako to ne urade, videće probleme kakve nikada ranije nisu videli. I pregovaraće i nadamo se da će postići pošten dogovor i da će ponovo da izgrade svoju zemlju - poručio je šef Bele kuće.
Glavni iranski pregovarač: Tramp bi da se predamo, otkrićemo nove karte na bojnom polju
Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i vođa pregovaračke delegacije Teherana tokom prve runde u Islamabadu, kritikovao je ponovo američkog predsednika Donalda Trampa i poručio da Iran ne prihvata pretnje.
- Nametanjem blokade (u Ormuskom moreuzu) i kršenjem prekida vatre, Tramp nastoji – barem tako on misli – da pregovarački sto pretvori u sto za predaju ili da opravda obnovljeno ratno huškanje. Ne prihvatamo pregovore pod senkom pretnji i tokom protekle dve nedelje smo se spremali da otkrijemo nove karte na bojnom polju - napisao je Galibaf u objavi na društvenoj mreži X.
Vens danas stiže u Islamabad, Pakistanci "dobili pozitivan signal" iz Irana o učešću na pregovorima
I dalje nije jasno da li će biti druge runde mirovnih pregovora Amerike i Irana u pakistanskoj prestonici Islamabadu.
Nema zvanične potvrde nijedne od skuobljenih strana da će prisustvovati, mada su američki mediji objavili da potpredsednik Džej Di Vens danas putuje u Pakistan.
Iz Teherana je više puta poručeno da "ne planiraju učešće u novoj rundi" pregovora, ali je neimenovani visoki pakistanski zvaničnik kazao Rojtersu da su "dobili pozitivan signal" iz Irana.
Taj zvaničnik je rekao da bi pregovori mogli da budu održani ove sedmice.
Rezime 52. dana od početka rata
