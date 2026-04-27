14:23

Kina oštro reagovala na odluku SAD da uvedu sankcije kineskoj rafineriji

Kina je oštro reagovala na odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije kineskoj rafineriji zbog kupovine iranske nafte, rekavši da se protivi jednostranim merama bez osnova u međunarodnom pravu.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian rekao je da Kina "dosledno odbacuje nezakonite jednostrane sankcije" i pozvao SAD da prestanu sa onim što je nazvao "pogrešnom praksom zloupotrebe sankcija i eksteritorijalne primene zakona".

Dodao je da će Peking "čvrsto štititi legitimna prava i interese kineskih kompanija".

Američke vlasti su u petak najavile sankcije protiv kineske kompanije Hengli Petrohemikal iz grada Dalijan, kao i drugih subjekata koji su uključeni u transport iranske nafte. Mere uključuju zabranu pristupa američkom finansijskom sistemu.

14:01

Azijske berze se oporavljaju od posledica rata na Bliskom istoku, evropske čekaju odluke centralnih banaka

BBC navodi da azijska tržišta pokazuju znake oporavka nakon što su teško pogođena sukobom na Bliskom istoku, jer privrede zemalja tog dela sveta u velikoj meri zavise od snabdevanja energentima iz Persijskog zaliva.

Japanski berzanski indeks Nikei tokijske berze dostigao je rekordno visok nivo, a južnokorejski Kospi porastao je za više od 2,1 odsto.

Foto: EPA/Vega Alonso

Evropske berze su danas u izvesnomj stagnaciji, pred napornu nedelju za investitore, gde će nekoliko velikih kompanija objaviti rezultate, a očekuje se i sastanci nekoliko centralnih banaka.

I Evropska centralna banka i Banka Engleske ove nedelje donose odluke o kamatnim stopama, što će berze pažljivo pratiti.

13:52

Prekid vatre u Libanu na snazi samo tehnički, nastavljeni sukobi izraelske vojske i Hezbolaha

Izraelska vojska je objavila da je otpočela napade na infrastrukturne objekte proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah u nekoliko oblasti istočnog i južnog Libana.

- Udari su posebno usmereni na dolinu Beka - saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF), prenosi Skaj njuz.

Britanska televizija navodi da se ovo dešava nakon što su pripadnici IDF ubile troje "teroriste" za koje su rekli da predstavlja "neposrednu pretnju" i pogodile nekoliko "vojnih struktura Hezbolaha" u zemlji.

Naim Kasem - lider Hezbolaha Foto: Profimedia, EPA/Wael Hamzeh

Navodi se da je tehnički gledano tronedeljni prekid vatre i dalje na snazi u Libanu, ali su i Izrael i Hezbolah u međuvremenu obnovili međusobne napade.

13:32

Stigao iranski predlog za deblokadu Ormuskog moreuza

Iran je predao Americi novi predlog za deblokadu Ormuskog moreuza i okončanje rata, uz nuklearne pregovore koji bi bili odloženi za kasniju fazu.

To su sajtu Aksios kazali neimenovani američki zvaničnik i dva izvora upoznata sa situacijom.

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

13:16

Kremlj potvrdio sastanak Putina i Aragčija

Ruski predsednik Vladimir Putin sastaće se danas u Sankt Peterburgu sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, potvrdio je Kremlj.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tas da je "važnost ovog razgovora teško preceniti" s obzirom na dešavanja u Iranu i regionu.

Aragči je jutros stigao u Rusiju tražeći podršku Moskve nakon što su diplomatski napori za okončanje sukoba između Sjedinjenih Država i Irana zastali.

Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

Izgledi za nastavak pregovora dodatno su umanjeni u subotu kada je američki predsednik Donald Tramp otkazao planiranu posetu Islamabadu, gde je trebalo da njegovi izaslanici učestvuju u razgovorima sa posrednicima.

