Slušaj vest

U eksploziji koja je juče odjeknula u vojnom garnizonu u ruskoj Habarovskoj oblasti meta je navodno bio general-major Azatbek Omurbekov, komandant povezan sa, kako Ukrajinci navode, ratnim zločinima u Buči tokom početne faze ruske invazije na Ukrajinu.

Prema pisanju InformNapalma, incident se dogodio u naselju Knjaze-Volkonskoje-1, piše ukrajinski United 24 Media.

Ubijen Kuzmenko, stanje Orumbekova nije poznato

Prema preliminarnim izveštajima, eksplozivna naprava detonirala je u poštanskom sandučetu na stepeništu stambene zgrade. U eksploziji je ubijen potpukovnik Kuzmenko, komandant komunikacionog bataljona za obuku, a nekoliko drugih osoba je povređeno. Stanje generala Omurbekova zasad nije poznato.

Izvori tvrde da ruske vlasti navodno zataškavaju ceo slučaj. Omurbekov je 2022. godine komandovao 64. zasebnom motorizovanom brigadom i optužen je za izdavanje naređenja tokom privremene okupacije Buče u Kijevskoj oblasti.

Telegram kanal InformNapalm navodi da je identifikovan još u aprilu 2022., nakon čega je stavljen pod sankcije više zemalja. Ruski predsednik Vladimir Putin kasnije mu je dodelio titulu "Heroja Rusije".

Učestali napadi na visoke oficire

Ovaj incident deo je niza napada na visoke ruske vojne zvaničnike. U južnom delu Moskve nedavno je u eksploziji automobila bombe ubijen visoki vojni oficir, izvestio je ruski Istražni komitet.

Eksplozija se dogodila u Jasenevskoj ulici nedugo nakon što je oficir seo u svoj automobil Kia Sorento i krenuo. Vlasti su kasnije potvrdile da je žrtva, general-pukovnik Fanil Sarvarov, preminuo od zadobijenih povreda. Istražitelji su saopštili da je eksplozivna naprava bila postavljena ispod automobila.