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Obilne kišne padavine izazvale su danas izlivanje nekih reka iz korita u raznim delovima Slovenije, a očekuje se da će poplavne vode početi da se povlače tokom noći.

Kako prenosi STA, situacija je najteža u doline Vipave, na jugostoku, gde su mnogi lokalni putevi poplavljeni.

Obilna kiša u dolini donje Vipave, na jugozapadu, poplavila je puteve između gradova Vipava i Nova Gorica.

Više zgrada u oblasti Ajdovščina takođe je poplavljeno, uključujući delove fabrike za preradu otpadnih voda i tri kuće.

Neki putevi u toj oblasti su u potpunosti zatvoreni, dok su drugi teško prohodni.

Reka Vipava se izliva duž celog svog toka u područijima sklonim čestim poplavama.

U drugim delova zemlje, Kolpa na jugoistoku zemlje izlila se iz korita na nekim mestima.

Prema podacima slovenačke Agencije za prirodnu sredinu (ARSO), poplavne vode duž toka Vipave i Kolpe počeće da se povlače tokom noći, a večeras bi kiša trebalo da prestane da pada.

Nivoi rela nastavljaju da rastu, pogotovu na jugu i kod većine reka u centralnoj Sloveniji, pre nego što počnu, kako se očekuje, da se povlače u nedelju.

Padavine su povećale i opasnost od odrona u zemlji, naročito na zapadu i jugoistoku.

(Kurir.rs/Tanjug)

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