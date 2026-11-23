Region
NEZAPAMĆENI ŠOK NA AUTOPUTU! Policajci zaustavili pijanog vozača nakon udesa, usledio je prizor koji će dugo pamtiti! Neverovatna scena u Sloveniji (FOTO)
- Slovenačka policija zaustavila je 39-godišnjeg vozača kod Dragučove, a utvrđeno je da je bio pijan i da mu je automobilu nedostajalo dvoja vrata.
- Pre toga je udario u metalnu zaštitnu ogradu pored autoputa, pa je pričinjena materijalna šteta.
- Policija mu je zabranila dalju vožnju i podigla optužnicu.
Slušaj vest
Slovenačka policija je rano u petak ujutru na autoputu kod Dragučove zaustavila vozača (39), koji je upravljao automobilom kome su nedostajala dvoja vrata. Policajci su utvrdili da je bio pod uticajem alkohola, a ubrzo je postalo jasno da je pre toga izazvao saobraćajnu nesreću.
Kako je saopštila Policijska uprava Maribora, muškarac iz područja Pernice je udario svojim automobilom u metalnu zaštitnu ogradu pored autoputa pre dolaska policije. U nesreći je pričinjena materijalna šteta, a okolnosti u kojima je nastavio da vozi vozilo bez dvoja vrata nisu dalje razjašnjene.
Policija zaustavila vozača bez vrata na automobilu u Sloveniji Foto: PU Maribor
Policija mu je zabranila dalju vožnju i podigla optužnicu protiv njega.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
Reaguj
Komentariši