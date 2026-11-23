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Slovenačka policija je rano u petak ujutru na autoputu kod Dragučove zaustavila vozača (39), koji je upravljao automobilom kome su nedostajala dvoja vrata. Policajci su utvrdili da je bio pod uticajem alkohola, a ubrzo je postalo jasno da je pre toga izazvao saobraćajnu nesreću.

Kako je saopštila Policijska uprava Maribora, muškarac iz područja Pernice je udario svojim automobilom u metalnu zaštitnu ogradu pored autoputa pre dolaska policije. U nesreći je pričinjena materijalna šteta, a okolnosti u kojima je nastavio da vozi vozilo bez dvoja vrata nisu dalje razjašnjene.

Policija zaustavila vozača bez vrata na automobilu u Sloveniji Foto: PU Maribor