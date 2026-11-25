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TEŠKA NESREĆA NA AUTO-PUTU, PREVRNUO SE KAMION! Saobraćaj obustavljen u oba smera, stravičan prizor u Sloveniji (FOTO)
- Štajerski auto-put u Sloveniji zatvoren je u oba smera između Slovenskih Konjica i Dramalja zbog saobraćajne nesreće.
- Prevrnuti kamion udario je u razdelnu ogradu, saopštila je Policijska uprava Celje.
- Obilaznica je organizovana preko regionalnog puta Slovenske Konjice-Vojnik-Celje centar.
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Zbog saobraćajne nesreće, štajerski auto-put između raskrsnica Slovenske Konjice i Dramalje je zatvoren u oba smera, javlja RTV SLO.
Policijska uprava Celje je saopštila da se u nesreći prevrnuo kamion i udario u razdelnu ogradu.
Kamion se prevrnuo na auto-putu u Sloveniji Foto: Promet.si
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Očekuje se da će autoput biti zatvoren duže vreme, a obilaznica se pravi preko regionalnog puta Slovenske Konjice-Vojnik-Celje centar i obrnuto, javlja RTV SLO.
(Kurir.rs/RTV SLO)
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