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D.P. iz Banjaluke uhapšen je zbog zbog sumnje da je proganjao bivšu devojku.

ATV prenosi saopštenje Policijske uprave Doboj da su njeni pripadnici juče, 29. septembra 2026. godine, uhapsili osumnjičenog kojeg terete za proganjanje.

"To lice je osumnjičeno da je u prethodnom periodu učestalo pratilo lice sa kojim je ranije bilo u emotivnoj vezi i nastojalo da sa istim ostvari kontakt, a što je kod tog lica izazvalo osećaj ugroženosti i straha za vlastitu bezbednost", rečeno je iz policije.

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Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Navodi se da je o svemu obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

(Kurir.rs/ATV)

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