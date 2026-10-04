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Predsednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković priznao je pobedu kandidata SNSD-a Save Minića i Željke Cvijanović na opštim izborima u BiH, poručivši da poštuje volju građana, ali i da rezultate i uticaj niske izlaznosti i novih skenera treba detaljno analizirati.

Poštujemo ono što je volja našeg naroda i mi smo zahvalni na podršci koju smo dobili, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

- Imali smo jednu od mirnijih kampanja, zato je bila i mnogo manja izlaznost, a kada izađe manji broj na izbore, ono što je glasalo, preferira vlast. Sve to treba izanalizirati, da li su skeneri donijeli dobro, ili ne.

- On je čestitao kadidatima SNSD-a Savi Miniću i Željki Cvijanović pobjede na izborima.

- Poštujemo narodnu volju, ali i zahvalnost na svakom glasu koji smo dobili. Kao pokret dobili smo veliki zamah, a još jednom čestitam svim pobjednicima i svim strankama koje su prešle cenzus - dodao je Stanivuković.

(Kurir.rs/RTRS)

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