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Predsednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu svoje stranke na izborima u Republici Srpskoj i BiH, nakon čega je u stranačkom štabu usledilo slavlje.

Po završetku konferencije za medije, Dodik se pridružio okupljenima i zapevao pesmu Mitra Mirića "Ne može nam niko ništa".

Atmosfera u izbornom štabu dodatno se podigla, a Dodik je potom objavio poruku povodom izbornih rezultata.

"Ovako se slavi naša velika pobeda. Pobeda Republike Srpske", naveo je Dodik.









Dodik je zatim objavio još jedan snimak na kojem peva pesmu Lepe Brene "Četiri godine", nastavljajući proslavu izbornih rezultata SNSD-a.





Dodik proglasio pobedu SNSD na svim nivoima

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu na današnjim izborima.

On je istakao da su pobede odneli kandidati ove stranke za predsednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsedništva Željka Cvijanović.

"Hvala vam za veliku pobedu, proglašavam da smo pobedili za predsednika Republike, člana Predsedništva", rekao je Dodik.

"Ne mogu da verujem da smo ovako pomarisali sve", poručio je Dodik.

Izrazio je veliku zahvalnost svim partnerima, saradnicima i prijateljima, među kojima su i američki predsednik Donald Tramp, te predsednik Srbije Aleksandar Vučić.